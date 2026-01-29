Raši: Nevieme dať poslancovi „fúkať“, lebo bol zvolený. Má mandát na štyri roky

„Alkohol do Národnej rady nepatrí, ale poslanci Národnej rady, tak ako v iných európskych parlamentoch, tu nie sú zamestnaní,“ povedal Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii. „Preto, že boli navolení, iba ľudia im vedia mandát zobrať. Preto žiaden parlament v Európe nemá vyriešené, že by dával poslancom fúkať. Preto sa nedáva fúkať ani tu, pretože majú mandát na štyri roky,“ skonštatoval s tým, že poslanecký mandát sa nedá vziať. „V súčasnej dobe neviete dať poslancovi fúkať, pretože bol navolený a vravím, že európske parlamenty to nerobia,“ dodal šéf NR SR. Deklaruje tiež, že alkohol nie je dennodennou súčasťou života parlamentu. Pre túto otázku vznikla aj analýza všetkých európskych parlamentov. „A nikto to nevedel vyriešiť práve preto, že ide o volených poslancov,“ dodal Raši.
Poslanec NR SR by mal podľa Rašiho chodiť slušne oblečený. „Aj my by sme mohli nosiť tričká, ktoré hovoria to, čo si myslíme, ale sme presvedčení, že je to nedôstojné, pretože Slovenská republika má 150 poslancov a my sme presvedčení, že sa majú správať slušne aj byť ustrojení slušne,“ vysvetlil k zmenám v rokovacom poriadku týkajúcim sa oblečenia.
Spolu s novelou rokovacieho poriadku sa zriaďuje aj etický kódex poslanca. Pôvodne v ňom koalícia poslancovi nariaďovala zdržať sa „mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“. Táto veta sa nahrádza ustanovením, že poslanec sa má zdržať osobných urážok, vulgárnych výrazov a vyjadrení ponižujúcich ľudskú dôstojnosť inej osoby „Snažili sme sa to upresniť, aby nevznikali nejaké obavy, že budú poslanci postihovaní za prezentovanie svojich názorov, ktoré sú v rámci slušnosti, alebo že budú postihovaní za kritiku práce druhého poslanca,“ vysvetlil šéf Ústavnoprávneho výboru NR SR Miroslav Čellár (Hlas-SD). Z návrhu etického kódexu tiež vypadla zmienka upravujúca nosenie odznakov alebo stužiek cez napríklad pamätné dni. Ich nosenie tak nebude obmedzené, okrem tých, ktoré by propagovali politické strany.
Šéf NR SR tiež ozrejmil, že on ani Kancelária NR SR nechystá žiaden návrh alebo etický kódex, ktorý by upravoval alebo obmedzoval prácu novinárov v parlamente. O novele zákona o rokovacom poriadku diskutujú poslanci už tretí deň. Koalícia prišla v pozmeňujúcom návrhu s rôznymi zmenami. Raši vysvetlil, že takéto zmeny by nemuseli prísť, ak by sa v decembri 2025 v parlamente dôstojne rokovalo.