Kaliňák: EÚ i NATO majú budúcnosť, ak sa prispôsobia aktuálnym podmienkam

„Môj osobný odhad je, že sa môže občas zmeniť nejaká forma, ale obidve organizácie majú svoju budúcnosť, keď budú schopné sa prispôsobiť aktuálnym podmienkam,“ povedal Kaliňák v rokovacej sále, kde vystúpil za neprítomného premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
EÚ sa podľa vicepremiéra nemôže spoliehať na jednostranný a „väčšinou nie úplne racionálny výstup našej zahraničnej politiky“, napríklad v podobe vyjadrení šéfky európskej diplomacie Kaji Kallasovej. „Musíme rešpektovať to, že existujú veľmoci, ktoré majú svoje mocenské záujmy. Je to v rozpore s medzinárodným právom, úplne jednoznačne krváca OSN. My ju podporíme, snažíme sa byť nestálym členom bezpečnostnej rady, aby sa dostalo opäť medzinárodné právo navrch, lebo inú šancu malé štáty nemajú,“ zdôraznil Kaliňák. Otázkou podľa neho je, či bude EÚ tak pracovať, že bude štvrtou veľmocou a začne si presadzovať aj svoje bezpečnostné záujmy, bude mať dostatok vlastných zdrojov a bude vedieť dobre a lacno vyvážať svoje tovary.