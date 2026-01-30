Nestraťte energopomoc pre zbytočnú chybu. Čo si všímať?

Energopomoc na plyn, teplo a elektrinu mali dostať primárne menej bonitné domácnosti. Štát napokon vyrátal, že adresnú dotáciu pridelí až 90 percentám obyvateľstva. Ako prvú začal vyplácať energodotáciu na teplo, pričom nárok na ňu majú domácnosti, ktoré ho odoberajú cez takzvané centrálne zásobovanie teplom (CZT) v bytovke, ktorá spĺňa podmienky udeľovania pomoci.
O dotáciu netreba žiadať. To, či máte na ňu nárok, si je možné overiť na webe ministerstva hospodárstva a šeky doručuje pošta. Cielená podpora sa však neujde všetkým. Na druhej strane, prax ukazuje aj to, že štát pomohol aj tým, ktorí hovoria, že pomoc nepotrebujú.Čítajte viac Prvá vlna energopoukážok je zaslaná, na ďalšiu si domácnosti počkajú až do júla. Kde a ako si rýchlo peniaze vyberiete?
Matka samoživiteľka
Veronika (33) pracuje ako živnostníčka z domova, dvojizbového bytu, kde žije spolu s 12-ročnou dcérou. Inú nehnuteľnosť nemá. Ako matka samoživiteľka žijúca v Bratislave energopomoc od štátu nedostala, no konsolidáciu a zvyšovanie cien pocítila hneď od začiatku roka. Okrem toho, že bude musieť platiť vyššie preddavky na zdravotné a sociálne poistenie, viac dáva aj „na šeky“. Hovorí, že i keď jej výdavky na bývanie vzrástli primárne pre nárast cien za dodávku tepla, nárok na pomoc od štátu nemá.
„Na stránke energopomoci mi pri overení adresy nevzniká nárok, lebo vraj nedôjde k zvýšeniu cien tepla na tejto adrese, pričom v rozpise, ktorý mi prišiel z bytového družstva, je napísané, že nájom sa dvíha pre nárast cien za dodávku tepla. Predstavuje to u mňa nárast cca o 30 eur mesačne,“ uviedla pre Pravdu.
Veronika hovorí, že nerozumie, na základe akého vzorca je energopomoc domácnostiam prideľovaná. Keď si porovnala predpis nájmu z roku 2025 a 2026, narástli len položky za dodávku tepla a teplej vody. Konkrétne zo 101,69 eura na 127,15 eura. „Nerozumiem, na základe čoho je potom prideľovaná pomoc domácnostiam, keď sa mi explicitne zdvihli výdavky za dodávky tepla, a tým pádom nájom, a ešte žijem sama s dcérou v malom byte. Ľuďom v mojom okolí, ktorí vlastnia dva byty a majú značne vyšší príjem ako ja, energopomoc pridelili,“ poukázala.
Výška hodnoty poukážky pritom závisí od podlahovej plochy bytu podľa údajov z katastra nehnuteľností a od cenovej lokality dodávateľa tepla pre konkrétny objekt. Výpočet kompenzácie zohľadňuje tiež údaje o spotrebe a cene tepla od dodávateľov. Ako už skôr informovalo ministerstvo hospodárstva, hodnota energopoukážky predstavuje jednu štvrtinu kompenzácie za obdobie troch mesiacov na rok 2026.Čítajte viac Energopomoc 2026: Kto má nárok na šek a o koľko stúpnu ceny elektriny a plynu?
Mladí rodičia a jednocentovky
Opačným príkladom sú Viera (35) s manželom, ktorí žijú v byte v hlavnom meste a vychovávajú štvorročného syna. Štát im pridelil energopomoc vo výške 95 eur, pričom len tento týždeň im oznámili, že sa im mesačné výdavky na bývanie zvyšujú o 26 eur.
„Energopomoc by nám teda pokryla toto zvýšenie len na najbližšie štyri mesiace. Keby nebolo všetko také drahé, ľudia by ju ani nepotrebovali. Nevnímame to teda ani ako pomoc, ale skôr ako úplatok či volebnú korupciu, preto sme sa rozhodli poslať tieto peniaze na Ukrajinu, kde skutočnú energopomoc aj potrebujú,“ povedala Pravde Viera.
Inú skúsenosť nám opísala Monika (42). V hlavnom meste vlastní dva byty, z toho jeden prenajíma. Do schránky na adresu jej trvalého bydliska jej prišli dve energopoukážky. Prvá v hodnote 96,38 eura a druhá v hodnote 60,12 eura. Keď zašla do pobočky pošty, aby si ich dala vyplatiť, vydali jej dotáciu v bankovkách, a čo ju prekvapilo, tak aj v najmenších eurominciach. Medzi drobnými si tak našla aj jedno- a dvojcentovky.
Hoci ide stále o zákonné platidlo, od júla 2022 platia pri platbách v hotovosti pravidlá zaokrúhľovania konečnej sumy nákupu na najbližších päť centov. Cieľom jej používanie jedno- a dvojcentoviek obmedziť. „Všade platím kartou, v peňaženke nosím pre prípad núdze maximálne desať eur, aj to buď v bankovke alebo v dvojeurovkách. Pýtala som sa, čo budem robiť s najmenšími mincami, tak som ich tam nechala. Upozornili ma, že na pošte sa s nimi dá stále platiť,“ priblížila Monika vyplácanie šeku.
Martin (33) získal za dva byty šek so sumou 57,71 eura. „V domácnosti sme dvaja a či potrebujeme reálne pomoc? Určite sú domácnosti, ktoré by to potrebovali oveľa viac, ako my dvaja, každopádne navýšenie cien energií by sme pocítili aj my, keďže štát už tretí rok konsoliduje a tiež nám stúpli výdavky na energie,“ uviedol pre Pravdu.
Nekonzistentné dáta
Ostrá kritika za nastavenie udeľovania energopomoci a následné problémy s vyplácaním sa zniesla na šéfku ministerstva hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas). Hoci sa hovorí, že komplikácie s dotáciou postihli desať percent domácností, ministerka to odmieta a tvrdí, že údaje ťahali z rôznych štátnych registrov. „Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie energopomoci alebo priznanie energopomoci jeden až 1,5 percentu domácností,“ reagovala.
Saková pomenovala aj konkrétne situácie, keď automat nemusel energopomoc prideliť. Sťažovať sa teda mohli napríklad vlastníci trojizbových bytov, v ktorých má trvalý pobyt ďalších 16 ľudí, ktorí sa ako bývalí nájomníci odtiaľ neodhlásili, i keď v nich už dlhšie nežijú. „Áno, všetky príjmy jednotlivých nájomníkov boli zarátané do danej energetickej domácnosti,“ uviedla ministerka cez víkend v relácii Joj24.
Problémy mohli nastať aj v prípadoch, keď sa zistilo, že na odbernom mieste vlastníka bytu sú prihlásení ešte aj zosnulí rodičia. „Si to neprehlásil a systém to nevedel pospájať, pretože takého človeka už nenašiel v registri fyzických osôb, tak sú to dáta, ktoré si zanedbali a neopravili,“ pokračovala.
Saková podotkla, že sa stretli aj s prípadmi, keď ľudia nemali v katastri zapísaný aktuálny trvalý pobyt, pričom by dodávateľovi tepla mali zmenu nahlásiť. Dnes tak zisťujú, že ľudia majú odberné miesto s inou fakturačnou adresu aj iným trvalým pobytom.
V niektorých prípadoch sa s tým však dá niečo robiť. Ľudia, ktorí si myslia, že majú na energodotáciu nárok, ale vzhľadom na „nekonzistentné dáta“ v katastri, registri obyvateľov či u dodávateľov im ju nepriznali, majú podľa Sakovej niekoľko možností. „Ak sa zistí, že údaje mali nekonzistentné cudzím zavinením, to znamená, že mali napísanú zle adresu, lebo im ju zle pracovníčka napísala, energopomoc im vieme poslať spätne,“ vysvetlila.
Najčastejšie požiadavky
V takýchto prípadoch treba zavolať na call centrum alebo sa obrátiť na klientske centrá, kde je možné podať námietku. Ministerstvo vnútra, ktoré ich zastrešuje, tvrdí, že požiadavky verejnosti v klientskych centrách sú rôzne, no týkajú sa predovšetkým dát, ktoré žiadateľ nenájde na webe energopomoc.sk.
Ako spresnil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, najčastejšie ide o situácie, keď občanovi systém zobrazuje nárok na jednu komoditu, napríklad na plyn, ale nie na inú, teda napríklad na elektrinu či teplo.
Na klientske centrá sa ľudia obracajú aj s nejasnosťami k údajom o odbernom mieste, teda napríklad pri nesúlade v adrese, čísle bytu či evidencii odberateľa. Potom sú to aj prípady, keď niektorý člen domácnosti má trvalý pobyt v zahraničí alebo sú nejasnosti v údajoch o domácnosti. Štvrtým okruhom sú zase otázky k bonite, teda k nároku a tomu, prečo nárok vznikol či nevznikol.
„Občania sa na okresné úrady/klientske centrá obracajú priebežne na dennej báze. Pre zefektívnenie komunikácie je potrebné navštíviť www.energopomoc.sk či kontaktovať infolinku energopomoci – 02/3300 3300, na ktorej ich nasmerujú pre ďalší postup,“ dodal Neumann.
Schránku treba kontrolovať
Na skúsenosti sme sa pýtali na sociálnych sieťach aj našich čitateľov. Niektorí uviedli, že síce nárok majú, ale „šek nikde“. Slovenská pošta v tejto súvislosti upozornila, že energopomoc doručuje ako obyčajný list a schránku je dôležité si kontrolovať. Musí byť označená menom adresáta a sprístupnená poštárovi. Ak meno chýba alebo je nejednoznačné, zásielka sa považuje za nezrozumiteľnú.
Netreba otáľať ani s vyplatením šeku. Splatný je 45 dní, po tejto lehote sa k peniazom už domácnosť nedostane. Presný termín je priamo na poukážke. Stať sa tiež môže, že poukážku stratíte. V takomto prípade pošta vystaví druhopis s rovnakou platnosťou.
Ak šek s dotáciou neprišiel priamo vám, ale inému členovi rodiny, vysvetlením je, že adresátom poukážky je najstarší člen energetickej domácnosti. Ak žije v byte viac osôb s trvalým pobytom, uprednostní sa osoba mladšia ako 60 rokov, aby boli odbremenení starší občania. Ak žijú na adrese iba neplnoleté osoby, adresátom je ich zákonný zástupca. Pokiaľ na adrese nemá trvalý pobyt nikto, adresátom bude majiteľ bytu.
Energopomoc na elektrinu a plyn
Kým pomoc na teplo dostávajú domácnosti v poukážkach, pomoc na plyn a elektrinu sa napríklad poskytuje automaticky cez zálohové a zúčtovacie faktúry. Domácnosti sa o nároku dozvedia oficiálnym oznámením. Do súkromnej komunikácie s plynármi nám dovolila nahliadnuť Monika, ktorej už oznámili, ako budú postupovať.
„Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že Vaše odberné miesto v kategórii domácnosť s EIC: XY bolo zo strany Ministerstva hospodárstva SR identifikované s právom na uplatnenie adresnej energopomoci za dodávku elektriny v zmysle zákona č. 260/2025 Z. z. o adresnej energopomoci. O uplatnenie energopomoci nie je potrebné požiadať dodávateľa, bude uplatnená automaticky. Ceny za dodávku elektriny so zohľadnením adresnej energopomoci Vám budú uplatnené vo vyúčtovacej faktúre v roku 2026,“ napísala jej do mailu spoločnosť SPP.
Podobne už postupuje aj ZSE. „Dobrý deň, v predchádzajúcich dňoch Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) stanovilo pravidlá uplatňovania energopomoci. Podľa týchto pravidiel Vám nižšie v tabuľke uvádzame nárok na energopomoc za jednotlivé odberné miesta pre dodávku elektriny alebo plynu,“ napísalo ZSE Veronike.
Energopomoc na plyn a elektrinu nedostal ešte ani čitateľ Dušan, ktorý sa zapojil do diskusie na profile Pravdy na sociálnej sieti. „Nedostali sme ešte. Len SMS od plynárov, že máme dostať energošek, a tiež od elektrární SMS, že máme dostať energošek, ale zatiaľ nič neprišlo,“ opísal.
V roku 2026 sa budú energopoukážky posielať dvakrát, pričom druhé zasielanie naplánovali na júl. Ak si nie ste istí, či máte na pomoc od štátu nárok, môžete si to overiť na webe energopomoc.sk, kde stačí vyplniť kraj, mesto, ulicu a číslo domu.