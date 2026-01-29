Bratislavčan ide za vraždu manželky na 13 rokov do väzenia, súd trest mimoriadne znížil

Rozsudok je právoplatný. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.
Odvolací súd vo štvrtok zrušil napadnutý rozsudok vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu. Pristúpil k jeho mimoriadnemu zníženiu. „Obžalovaný sa na výkon uloženého trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia,“ uviedol krajský súd vo svojom rozhodnutí.
K vražde došlo v nočných hodinách z 24. na 25. februára 2025 v jednom z rodinných domov na Martinskej ulici v Bratislave. Polícia už skôr informovala, že Hudec mal svojej manželke spôsobiť viaceré bodno-rezné rany prevažne v hornej časti tela. V dôsledku tohto konania utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.Čítajte viac Polícia vyšetruje vraždu vo Vranove nad Topľou, zadržaný 35-ročný muž je v cele