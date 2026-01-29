Na Európu sa opäť valí „beštia z východu“. Čo môžeme čakať na Slovensku?

Takzvaná beštia z východu prinesie nad starý kontinent ďalšiu vlnu mimoriadne mrazivého počasia, ktoré prinesie rekordne nízke teploty, avizuje imeteo.
Podľa vizualizácie ale zasiahne najmä Poľsko, Škandináviu, Pobaltie, Balkán a čiastočne Nemecko. Slovensko by malo to najhoršie obísť.
A čo vlastne beštia z východu do Európy prinesie?
„Tento kontinentálny vzduch prinesie nočné teploty, ktoré budú klesať až k −30 °C. Do Ruska, Bieloruska, Pobaltia či na Ukrajinu sa tak vrátia teploty v rozmedzí −20 až −30 °C. Mimoriadne chladno bude aj v Poľsku či na Balkáne,“ uvádza imeteo.
Cez deň sú na Pobaltí, v Poľsku a vo veľkej časti východnej Európy očakávané teploty okolo −10 °C, miestami dokonca okolo −20 °C.
Ešte pár dní dozadu ortuť teplomera klesla na Slovensku až k mínus 20 stupňom. Najnovšia „beštia z východu“ zrejme až také mrazy k nám neprinesie. Ale očakávajú sa celodenné mrazy najmä na severovýchode a východe krajiny.Čítajte viac Myslíte si, že u nás je zima? Pozrite sa, čo dokáže ľad na Bajkale. Toto video obletelo svet
„Beštia z východu je neoficiálne, mediálne označenie zaužívané pre výrazný vpád extrémne chladného vzduchu z arktických oblastí alebo zo Sibíri,“ pripomína imeteo.