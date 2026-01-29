Polícia pri Šali odhalila vodiča, v tele mal päť druhov drog

Vodiča sa rozhodli skontrolovať. Dychová skúška mala negatívny výsledok, vyšetrenie na drogy však potvrdilo až päť zakázaných látok v tele, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Už počas policajnej kontroly javil vodič známky požitia omamnej látky. Skríningový test na drogy mal pozitívny výsledok na amfetamín, metamfetamín a THC. Následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici rozšírilo tento zoznam o extázu a morfín.