Pravda Správy Domáce Polícia pri Šali odhalila vodiča, v tele mal päť druhov drog

Polícia pri Šali odhalila vodiča, v tele mal päť druhov drog

Policajti z Močenka v okrese Šaľa odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog. Vozidlo Volkswagen upútalo ich pozornosť spôsobom jazdy zo strany na stranu.

29.01.2026 18:03
debata (1)
Nočná dráma v Bratislave. Autom vrazil do svetelnej signalizácie a niekoľkokrát sa prevrátil
Video

Vodiča sa rozhodli skontrolovať. Dychová skúška mala negatívny výsledok, vyšetrenie na drogy však potvrdilo až päť zakázaných látok v tele, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Už počas policajnej kontroly javil vodič známky požitia omamnej látky. Skríningový test na drogy mal pozitívny výsledok na amfetamín, metamfetamín a THC. Následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici rozšírilo tento zoznam o extázu a morfín.

Nebotyčná drzosť. Nafetovaná 19-ročná vodička jazdila po diaľnici v protismere
Video
Obrovský hazard, ktorý sa v inú hodinu mohol skončiť obrovskou tragédiou ponúkli zábery z kamier na obchvate Banskej Bystrice. / Zdroj: FB/Polícia SR
nehoda Čítajte viac Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #drogy za volantom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"