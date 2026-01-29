Personálne zmeny v KDH: Šmilňák, ktorý nafúkal za volantom sa lúči s parlamentom. Kto ho nahradí?

Alkohol za volantom stál poslanca Šmilňáka miesto v Národnej rade. Hnutie jeho odchod označuje za posun v politickej kultúre. Jeho miesto preberá Monika Kolejáková z KDH. Vedenie strany hovorí o politickej zodpovednosti a snahe udržať dôveryhodnosť strany, ktorá sa dlhodobo profiluje ako hodnotová.
Šmilňák vo štvrtok poslednýkrát predstúpil pred plénum so slovami na rozlúčku.„Dovoľte mi ospravedlniť sa za svoje zlyhanie. Svojím priestupkom som poškodil dôveru občanov v politiku a vrhol zlé svetlo na poslancov, na vás, kolegovia a kolegyne,“ odznelo dnes z úst Šmilňáka v pléne NR SR. „V piatok sa vzdám mandátu poslanca parlamentu,“ doplnil.
Svojim záverečným vystúpením za rečníckym pultom si vyslúžil hlasný potlesk. Na jeho rozlúčkové vyjadrenie zareagoval aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas), ktorý mu poďakoval za výkon funkcie. Tiež podotkol, že „politické cesty sú nevyspytateľné" a nevylučuje, že sa znovu stretnú.

V Národnej rade je pritom zvykom, že poslanci, ktorí sa vzdávajú poslaneckého mandátu, alebo naopak skladajú poslanecký sľub, tak urobia na úplnom začiatku schôdze. Mandát zaniká momentom vyhlásenia alebo doručením písomného vzdania sa do rúk predsedu parlamentu.
V Národnej rade je pritom zvykom, že poslanci, ktorí sa vzdávajú poslaneckého mandátu, alebo naopak skladajú poslanecký sľub, tak urobia na úplnom začiatku schôdze. Mandát zaniká momentom vyhlásenia alebo doručením písomného vzdania sa do rúk predsedu parlamentu.
Zaznela tak vlna kritiky, prečo poslanec s odovzdaním funkcie čakal a prečo svoje rozhodnutie neoznámil okamžite, ale až týždeň po nehode. „Má to veľmi praktický podtón. Ako viete, zastúpi ma pani Kolejáková, lekárka, ktorá má tisícky pacientov. Na to, aby si ona usporiadala všetky praktické veci a aby som si ja vysporiadal všetko, čo potrebujem. Tento termín bol vhodný pre obe strany,“ vysvetlil Šmilňák svoj postup pri plánovaní ukončenia mandátu.
Čo viedlo k Šmilňákovmu odchodu?
Polícia po zrážke jeho auta so zverou namerala Šmilňákovi 0,48 promile alkoholu v dychu. Incident sa odohral 28. decembra minulého roka. Týždeň po incidente zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom sa verejnosti ospravedlnil a oznámil, že sa vzdá svojho poslaneckého mandátu. „Žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknuteľní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť. A to nie je dobré a v KDH to chceme robiť inak. Ja som urobil prešľap a zaplatím za to. Rozhodol som sa, že sa vzdám mandátu poslanca,“ avizoval.
Šmilňák zároveň vyhlásil, že neodchádza z verejného života úplne a plánuje zostať aktívny. Uviedol, že bude naďalej komentovať kroky vlády či politikov, ak pôjdu podľa neho proti záujmom verejnosti.
Strana KDH reagovala na rozhodnutie svojho poslanca vzdať sa mandátu tým, že jeho krok rešpektuje a označuje ho za príklad politickej zodpovednosti a posun v politickej kultúre. V stanovisku hnutia sa píše, že rozhodnutie poslanca strana považuje, „za nastavenie novej politickej kultúry na Slovensku“. KDH tiež zdôrazňuje, že „jeho zástupcovia sú nositeľmi hodnôt v každej situácii a neutekajú pred zodpovednosťou“.
Napriek avizovanému ukončeniu výkonu mandátu v parlamente zatiaľ zostáva mestským poslancom v Bardejove. Občianski aktivisti z tohto mesta ho vyzvali, aby sa vzdal aj tejto funkcie, argumentujúc, že zodpovednosť by mal niesť na všetkých úrovniach verejnej služby, nielen na tej najvyššej.
Nahradí ho lekárka
Hoci Kolejáková, ktorá Šmilňáka v poslaneckom kresle nahradí, kandidovala na kandidátke KDH, do parlamentu sa pôvodne neprebojovala. Teraz však mandát preberá vďaka pravidlám náhradníctva kandidátov.
Zloženie poslaneckého sľubu Kolejákovej je naplánované na 1. februára. Strana plánuje Kolejákovú navrhnúť na členku výboru národnej rady pre sociálne veci.
Okrem toho do poslaneckého klubu a do strany pribúda nová posila – Rastislav Krátky. Prichádza z prostredia ekonomiky a manažmentu a jeho prioritou v strane bude tvorba programu zameraného na ekonomický rast, podporu rodín, strednej triedy či ľudí žijúcich na pokraji chudoby.
Krátky bol pritom ešte pred niekoľkými mesiacmi súčasťou poslaneckého klubu a členom hnutia Slovensko. Na prelome septembra a októbra minulého roka bol však zo strany aj z klubu vylúčený po tom, ako nečakane hlasoval spolu s koalíciou v prospech zmeny ústavy. Pritom len niekoľko hodín pred samotným hlasovaním na tlačovej konferencii hnutia Slovensko vysvetľoval, prečo by novela nemala dostať podporu.