„Obžalovaný Gašpar áno, rolák nie.“ Mesterová: Zavediete aj Spartakiádu? Keď ste doňho zamilovaná, choďte na kávu, zaútočil Bartek

Koalíciu v relácii zastupovali Michal Bartek a Igor Šimko (Hlas), opozíciu Zuzana Mesterová a Peter Bátor (PS). Kým koaliční poslanci hovorili o potrebe návratu slušnosti do parlamentu, opozícia varovala pred obmedzovaním demokratickej diskusie.
„Som presvedčený, že nikomu nemôže vadiť to, ak chceme v pléne Národnej rady nastaviť slušné rámce správania,“ uviedol Bartek. Správanie opozície v závere minulého roka označil za škandalózne a prirovnal ju k štýlu Igora Matoviča.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová reagovala tým, že vláde podľa nej nejde o slušnosť, ale o obmedzenie parlamentnej kontroly. „Keď budete likvidovať demokraciu, ja budem pískať,“ odkázala. Zároveň kritizovala predsedu NR SR Tibora Gašpara, ktorého označila za obžalovaného politika. Podľa nej je absurdné riešiť etický kódex, zatiaľ čo trestne stíhaní politici zastávajú najvyššie funkcie.
„Pán Gašpar, obžalovaný podpredseda Národnej rady, ktorý zneužíval políciu na to, aby lustrovala ľudí, teraz ide lustrovať politikov opozície.“ Ako dodala, tieto kódexy smerujú k praktikám bývalého režimu. „Ja už len čakám, kedy tu zavediete Spartakiádu a mávanie na 1. mája.“Čítajte viac Kajúcnikov treba ešte viac „prekopať“, mieni Gašpar. Na tomto moja kauza nestojí
„Keď ste taká zamilovaná do Tibora Gašpara, že ho musíte stále spomínať, choďte s ním na kávu,“ reagoval Bartek osobným útokom, ktorý ešte viac vyhrotil debatu.
Igor Šimko zdôraznil, že novela nie je pripravená na mieru súčasnej vládnej väčšine. Podľa jeho slov musí parlament fungovať na základe pravidiel, ktoré budú platiť aj pre budúce vlády.Čítajte viac Žiadne plagátiky, mesačný plat ako sankcia. Koalícia pretlačila nový rokovací poriadok i etický kódex. Opozícia hovorí o hanbe
Peter Bátor z PS považuje zmeny za zástupnú tému. „Hádame sa o krátke nohavice, roláky a košele bez kravaty. Čo z toho má bežný občan?“ pýtal sa. Podľa neho má rokovací poriadok chrániť demokraciu, nie pohodlie vládnej väčšiny.
Diskusia ukázala, že spor o nové pravidlá správania v parlamente sa schválením novely nekončí a zostáva jednou z najvýraznejších politických tém aktuálnych dní.