Taraba v Ide o pravdu: Ľudí v Málinci extrémne odškodníme, budú z nich milionári. Do Republiky nepôjdem, vystupujú ako opozícia

Čo sa v relácii dozviete:
- Čo hovorí na projekt spaľovne v Hontianskych Tesároch pri Dudinciach?
- Prečo presadzuje výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec?
- Môže byť Málinec ohrozený ako zdroj pitnej vody?
- Čo odkazuje vlastníkom pozemkov v oblasti Málinca?
- Ako postupuje zonácia TANAP-u?
- Prečo kritizuje malý rozsah území vyčlenených pre turizmus v národnom parku?
- Čo je cieľom novely zákona o envirofonde?
- Čo hovorí na situáciu v koalícii?
- Išiel by pri svojej politickej dráhe do spolupráce s Republikou?
Tomáš Taraba obhajuje výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Pokiaľ ide o vlastníkov pozemkov, minister tvrdí, že obavy sú neopodstatnené. „Budú extrémne odškodnení. Za pozemky, ktoré majú hodnotu 20 až 30 centov za meter, dostanú 40, 50, 60 eur,“ vyhlásil a dodal, že rezort dokonca eviduje záujem ďalších vlastníkov. „Ľudia nám volajú, že či sa to nedá ešte rozšíriť,“ uviedol. Taraba odmietol aj tvrdenia opozície, že by projekt Málinec slúžil záujmom Maďarska alebo vláde Viktora Orbána. „Prečerpávacie elektrárne vyhovujú celej Európskej únii – Nemcom, Rakúšanom, všetkým,“ povedal.