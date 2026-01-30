V Bratislave sa takmer zrazili dva rýchliky, jeden ignoroval „červenú“. Svedok opísal, čo sa dialo

„Na trati medzi Bratislavou hlavnou stanicou a zastávkou Bratislava Vinohrady sa na jednej koľaji ocitli dva vlaky proti sebe. Išlo o R 10737 vedený elektrickou jednotkou 561.103 a R 10734 s rušňom 361.105 a klasickou súpravou,“ informuje stránka Railpage.
Rýchlik R10737 smeroval z bratislavskej Hlavnej stanice na východ Slovenska. Rýchlik R10734 zase išiel zo Žiliny do hlavného mesta.
Svedok Jakub z rýchlika smerujúceho do Humenného pre Pravdu opísal, čo sa stalo. „Vlakvedúci nám nechcel podať bližšie informácie. Vraj došlo k nehodovej udalosti technického typu. Že sa stalo niečo s rušňom,“ uviedol. Väčšinu času spolu s inými cestujúcimi len čakali. A potom krátko pred polnocou došlo k „špeciálnej operácii“.
„Hneď vedľa, na druhej najbližšej koľaji, zastavil ďalší rýchlik. Ten smeroval do Bratislavy. Otvorili dvere a v daždi a zime sme museli preskákať do náhradného vlaku. Potom nás vlak odviezol späť do Bratislavy,“ opísal Jakub. Na Hlavnej stanici opäť čakali. Až ich rýchlik, ktorý ich „zachránil“, dopravil smer východ Slovenska.
O mimoriadnej udalosti ešte vo štvrtok písal aj spoľahlivý facebookový profil Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR. Podľa neho vo štvrtok rýchlik R 10737 ignoroval návesť stoj.
Ako blízko respektíve ďaleko od sebe zostali vlaky stáť nie je jasné.
Jasné je ale to, kto tragédii zabránil. „Včasným zásahom zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a vypnutím napájania v trolejovom vedení sa podarilo oba vlaky zastaviť v dostatočnej vzdialenosti od seba a zabrániť ich zrážke,“ dodal web Railpage.Čítajte viac Železnice reagujú v hodine dvanástej. Výluka na hlavnej trase z Bratislavy do Košíc spustila chaos, lístky si nekúpite
Pre udalosť vlaky v úseku meškali desiatky minút.
Štvrtkové udalosti pripomenuli minuloročné zrážky vlakov pri Pezinku a najmä v októbri pri Jablonove nad Turňou.