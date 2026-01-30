Parlament odštartoval piatkové rokovanie zákonom o inšpekcii práce

Ako prvý prišiel na rad zákon o inšpekcii práce, ktorý uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Jeho cieľom je podľa predkladateľa zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce tým, že sa stanú preddavkovými organizáciami napojenými na rozpočet Národného inšpektorátu práce. Na programe sú aj zákony o sociálnej ekonomike a o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu.
Spolu majú poslanci pred sebou ešte 183 bodov, keďže za prvé tri dni aktuálnej schôdze stihli prerokovať iba zmeny v rokovacom poriadku a etický kódex.