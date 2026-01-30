Pravda Správy Domáce Diaľničná patrola NDS zaznamenala v tuneli Višňové už 30 zásahov

Diaľničná patrola NDS zaznamenala v tuneli Višňové už 30 zásahov

Tridsať zásahov absolvovali členovia diaľničnej patroly Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v tuneli Višňové za päťtýždňové obdobie od jeho spustenia. TASR o tom v piatok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.

30.01.2026 10:17
Neuveriteľný pohľad. Cesta pod Strečnom po otvorení tunela Višňové
Video
Cesta pod Strečnom bola roky nočnou morou pre motoristov. Ako vyzerá premávka na nej po otvorení tunela Višňové?

Posádka diaľničnej patroly pomáhala hneď v nasledujúci deň po sprejazdnení diaľničného úseku, keď sa motoristovi pokazilo auto pred vstupom do tunela. „Diaľničná patrola už na novom úseku pri Žiline riešila aj pokazený kamión či autobus. Takisto posádka patroly odstraňovala kus polystyrénu, ktorý niekomu vypadol a tvoril potenciálnu prekážku,“ priblížili diaľničiari.

Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa pripomenul, že v tuneli Višňové je inštalovaný najmodernejší kamerový systém, takže operátori majú dianie v tuneli absolútne pod dohľadom. Upozornil zároveň, že motoristi vedia krízovým situáciám v tuneli predísť, a to disciplinovaným správaním.

Na snímke ľudia prechádzajú tunelom Višňové...
Na snímke ľudia sa fotia s tunelom Višňové...
+10Na snímke ľudia vstupujú do tunela Višňové...

„Je veľmi dôležité, aby motoristi dodržiavali aktuálnu predpísanú rýchlosť a predpísanú vzdialenosť od vozidla pred sebou. V tuneli máme aj premenné dopravné značenie, ktoré práve na tieto prehrešky upozorňuje motoristov počas jazdy,“ doplnil Droppa.

Vysvetlil, že ak napríklad kamera vyhodnotí krátku vzdialenosť medzi vozidlami, upozorní motoristu zvýraznením značky „dodržuj vzdialenosť“. Ak orientačné meradlo systému zachytí prekročenie rýchlosti, značka zobrazujúca maximálnu povolenú rýchlosť začne pulzovať.

Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Do užívania ho NDS odovzdala 22. decembra 2025.

Autá zahltili výjazd z diaľnice D1 na cestu I/18 za tunelom Višňové
Video
Otvorenie tunela Višňové výrazne odľahčilo zapchatú cestu pod Strečnom, ale vytvorilo ďalší uzol spôsobujúci kolóny. V piatok 23. 12. 2025 ním bol zjazd z D1, ktorá sa v tomto mieste končí a zjazd ústi do cesty I/18. / Zdroj: Polícia SR
