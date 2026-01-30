Ďalšia počiatočná detská dojčenská výživa bola kontaminovaná cereulidom, upozorňujú hygienici

Hygienici dostali cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka. Podľa oznámenia RASFF ide o výrobok Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil výrobné číslo 172911, DMT 10. novembra 2026, 800 gramov, ďalej výrobné číslo 191245, DMT 19. novembra 2026, 1,2 kilogramu a výrobné číslo 199960, DMT 20. apríla 2027, 800 gramov. „Nemecký predajca MHA Müller Handels GmbH & Co. KG dodal uvedené výrobky aj do SR,“ potvrdili. ÚVZ neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá.
Všetky tri produkty vyrobili podľa ÚVZ s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom. Na základe toho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala 24. januára preventívne sťahovať tieto tri výrobky z trhu.
„Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie,“ ozrejmil úrad. Tvrdí, že príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili.