„Väzba je zbytočná, celé je to nedorozumenie.“ Bombic sa pýta po 10 mesiacoch väzby na slobodu

Prokurátor v reakcii uviedol, že dôkazná situácia sa od posledného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o ponechaní Bombica vo väzbe z konca roku 2025 nezmenila, preto navrhol jeho žiadosť o prepustenie zamietnuť. Podľa obhajcu obžalovaného Davida Lindtnera však vykonaným dokazovaním, hlavne výsluchom znalca v odbore politického extrémizmu Mateja Medveckého došlo k zásadnému oslabeniu dôvodov trestného stíhania v niektorých bodoch obžaloby. Bombic sa navyše podľa neho verejne vyjadruje aj z výkon väzby. „Ja tvrdím, že neexistujú dôvody väzby," vyhlásil.
Súd o návrhu obžalovaného na prepustenie z väzby rozhodne dnes v popoludňajších hodinách.
Bombic, ktorý býva označovaný za internetového agresora je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla minulého roku vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR na neho podal ešte začiatkom júla 2025 obžalobu pre pôvodne 26 skutkov opísaných v 12 bodoch. V zmysle podanej obžaloby sa Bombic na súde už v pondelok 26. januára vyjadril, že je nevinný s tým, že celá vec je nedorozumenie. Skutky obsiahnuté v obžalobe zahŕňajú zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.