INEKO: Predstavený zámer zmien v systéme záchraniek je zlým rozhodnutím

Zachar v predstavenom návrhu zmien nevidí garanciu prínosu lepších výsledkov pre pacienta. „Skôr si myslím opak. Stratíme možnosť porovnávania a tlaku na inovácie a zlepšovanie sa, čo bolo dané nastavením pluralitného súťaživého systému ZZS. Zároveň by tu štátne nemocnice potenciálne mali realizovať tendre, ak by chceli súkromného poskytovateľa ZZS, to je v podstate len decentralizácia problému z úrovne štátu na lokálnu úroveň s potenciálnymi rizikami decentralizácie korupcie a rôznych politických a záujmových tlakov, ktorým budú teraz čeliť riaditelia štátnych nemocníc,“ doplnil.
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami a univerzálny štátny systém SR. K nemocniciam s urgentom majú prislúchať záchranky v ich spádových oblastiach. Mimo nich má ambulancie ZZS prevádzkovať štátny systém. Ten majú tvoriť záchranné služby Bratislava a Košice spolu s integrovaným záchranným systémom. Nemocnice a štátny systém môžu poskytovať ZZS vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu. Rezort zdravotníctva zámer predstavil s tým, že finálnemu návrhu legislatívy bude predchádzať široká diskusia.