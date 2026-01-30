Pravda Správy Domáce Pozabíjal svoju rodinu. Vranovčana obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy

Polícia obvinila 35-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

30.01.2026 12:12 , aktualizované: 12:18
V jednom z bytov vo Vranove nad Topľou našli 28. januára 2026 tri osoby bez známok života.
Muž mal svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodno-rezné poranenia, ktorým podľahli v stredu vo Vranove nad Topľou. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, voči obvinenému spracovali podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

V prípade išlo o rodinnú tragédiu, pri ktorej syn trpiaci psychickými problémami zabil svojich rodičov a aj svoju sestru. 28. januára popoludní polícia našla tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.

Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonal potrebné procesné úkony, ktoré umožnili vzniesť obvinenie. „Ak sa mužovi vina preukáže, podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe.

Po tragédií ponúkla samospráva obyvateľom dotknutého bytového domu psychologickú podporu aj materiálnu pomoc.

Noviny uviedli, že k tragédii došlo na sídlisku Okulka. Ide o udalosť, ktorá otriasla celým mestom. Nikto si ju zatiaľ nevie vysvetliť. Z bytu bolo počuť krik a volanie o pomoc, pravdepodobne zo strany matky. Susedia preto privolali políciu.

Muža, ktorý zrejme útočil, polícia spacifikovala za použitia donucovacích prostriedkov. Po skutku tvrdil, že si nič nepamätá. Podrobený bol dychovej skúške i drogovému testu. V oboch prípadoch mal byť výsledok negatívny.

Po svojom skutku údajne tvrdil, že si nič nepamätá. V minulosti vraj trpel psychickými problémami. „Čo sa mohlo stať, neviem, asi amok. Rodina bola slušná,“ povedala suseda Gabriela.

