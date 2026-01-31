Ak vám počas týždňa niečo uniklo, tento prehľad vás rýchlo dostane do obrazu o tom, čo čitateľov Pravdy najviac zaujalo. Toto sú videá, ktoré patrili medzi najsledovanejšie na webe.
Sex trikrát týždenne ako norma? Vinczeovú skoro "vykotilo", terapeutka ju šokovala slovami o zdravom vzťahu
Video
Zdroj: ADELA Trochu inak
Chirurgická presnosť francúzskych 'kladív': stíhačka MiG-29 zdemolovala budovu s kľúčovými ruskými jednotkami
Video
Po silných búrkach zostalo sicílske mesto doslova visieť na okraji útesu
Video
Obyvatelia sicílskeho mesta Niscemi boli evakuovaní po tom, čo silné búrky spustili rozsiahly zosuv pôdy a domy zostali nebezpečne balansovať na okraji útesu / Zdroj: Reuters