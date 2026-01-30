Na úteku bol tri týždne. Polícia chytila väzňa z Hurbanova

Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove 8. januára tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno. Následne bol eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov.
47-ročný Alexander ušiel z pracoviska externého zamestnávateľa väzňov. Polícia vtedy predpokladala, že ušiel do Maďarska, uviedli Noviny. „Muž odsúdený za drogovú trestnú činnosť – našli u neho pervitín a extázu – navyše jazdil autom napriek zákazu, bol vo väzení od októbra minulého roka. Z vonkajšieho nestráženého pracoviska s dohľadom v Hurbanove ušiel krátko po začatí šichty.“