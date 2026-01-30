Trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku. Muža z okresu Nové Mesto nad Váhom obvinia zo zabitia

„Muž trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku. Týmto konaním jej spôsobil rezné rany, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Poškodená na následky zranení neskôr v nemocnici zomrela,“ informovala o rodinnej tragédii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade poškodenej bola vykonaná súdno-znalecká pitva.
Prípad je podľa polície v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania a zároveň prebiehajú ďalšie procesné úkony potrebné na jeho riadne a úplné objasnenie.