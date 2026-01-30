Pravda Správy Domáce Železničnú spoločnosť čaká hromadné prepúšťanie. Dotkne sa to najmä predajní lístkov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje optimalizovať počet zamestnancov prostredníctvom hromadného prepúšťania v súlade so Zákonníkom práce a Kolektívnou zmluvou. Ako spoločnosť informovala, tento postup vychádza zo zmien v organizácii práce a hospodárení spoločnosti, najmä zo zmeny štruktúry predaja cestovných dokladov, rozvoja digitálnych predajných kanálov, ako aj z potreby zosúladiť počet a štruktúru pracovných miest s reálnym objemom práce a dostupnými finančnými zdrojmi. ZSSK zdôraznila, že v predchádzajúcich obdobiach prijala viacero opatrení na znižovanie nákladov; pri časti činností však došlo k trvalému poklesu potreby práce.

30.01.2026 16:01
debata (1)
Cieľom je podľa ZSSK udržať finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť fungovania spoločnosti v prostredí konsolidácie verejných financií a postupnej liberalizácie osobnej železničnej dopravy, kde bude rozhodujúca efektívnosť, nákladová disciplína a kvalita služieb. „Hromadné prepúšťanie bude realizované v priebehu roka 2026, s predpokladaným začiatkom v apríli. Dotkne sa najmä vybraných pozícií v oblasti predaja cestovných dokladov a súvisiacich činností, ako aj časti administratívnych a podporných pozícií. Tento režim sa netýka kľúčových prevádzkových profesií, ktoré zabezpečujú každodennú osobnú železničnú dopravu," uviedla spoločnosť.

Plánovaný počet zrušených pozícií v rámci hromadného prepúšťania bude podľa ZSSK predstavovať nízke jednotky percent z celkového počtu zamestnancov. „Ide o časovo ohraničený a riadený postup, ktorý vyplýva zo zosúladenia objemu práce, potreby niektorých aktivít a činností a plánovaného fungovania spoločnosti v roku 2026," zdôraznila spoločnosť s tým, že postupuje v súlade s platnou legislatívou. „Dialóg so zástupcami zamestnancov, akcionárom a príslušnými inštitúciami prebieha v zákonnom rámci. Oznámenia vo vzťahu k Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny budú realizované v zákonom stanovených lehotách," doplnila ZSSK.

ZSSK takisto informovala, že už v súčasnosti poskytuje zamestnancom podporu prostredníctvom Podporného programu pre zamestnancov – Outplacement, zameraného na poradenstvo a pomoc pri uplatnení sa na trhu práce. „Realizácia hromadného prepúšťania nemá vplyv na rozsah osobnej železničnej dopravy ani na poskytovanie služieb cestujúcim, ktoré zostávajú zachované," dodala spoločnosť.

Viac na túto tému: #Železničná spoločnosť Slovensko #ZSSK
