Šimkovičová v Prahe rokovala o kultúre, českého ministra pozvala do Trenčína. Stretla sa aj s Okamurom

Hlavným cieľom pracovného stretnutia ministrov bolo posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov.
Témami rokovania ministrov boli podľa rezortu verejnoprávne médiá, spoločné kultúrne a umelecké projekty, spolupráca v oblasti filmu a kinematografie, ako aj pokračovanie spoločnej prezentácie Slovenskej a Českej republiky na medzinárodných podujatiach, vrátane československého pavilónu na Bienále v Benátkach.
Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín V4 v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.„S veľkou radosťou som prijala pozvanie ministra kultúry, stretnutie splnilo moje očakávania a zároveň potvrdilo, že aj napriek občasnému napätiu na politickej scéne zostávajú slovensko‑české vzťahy pevné, priateľské a založené na vzájomnej úcte," uviedla Šimkovičová.
Súčasťou stretnutia bol aj pracovný obed, na ktorý slovenskú delegáciu pozval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomio Okamura.