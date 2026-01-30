Lajčák reaguje na ďalšie zverejnené Epsteinove spisy: Absolútne to odmietam

Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy Jeffreyho Epsteina, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi Lajčákom a Epsteinom.
Lajčák ešte pred časom uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Vlani v decembri zverejnili nové fotografie z pozostalosti Epsteina. Na jednej z nich je finančník odfotený s Lajčákom.
„Žiadne stretnutie pre premiéra som neorganizoval. Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,” reagoval pre portál 360-tka Miroslav Lajčák na najnovšiu zverejnenú konverzáciu medzi ním a Epsteinom. Lajčák podľa portálu “nerozumie“ ako môže byť pod týmito správami podpísané jeho meno.
Správy, v ktorých v jednej konverzácii ponúka sexuálny predátor Epstein Lajčákovi ženy exminister popiera. Rovnako aj to, že by dohadoval stretnutie medzi Robertom Ficom a Stevom Bannonom.Čítajte viac Svet v napätí, USA odtajňujú milióny strán spisov z kauzy sexuálneho delikventa Epsteina vrátane fotografií a videí
O odtajnení ďalšej várky Epsteinových spisov informoval v piatok zástupca americkej ministerky spravodlivosti Todd Blanche. Oznámil, že všetky fotografie žien, okrem tých s Epsteinovou spoločníčkou Ghislaine Maxwellovou, budú cenzurované.
V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta Donalda Trumpa, exprezidenta Billa Clintona či už spomínaného exšéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka.
Zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, podpísal Trump v novembri 2025.Čítajte viac Lajčák odmieta, že by mal z kontaktov s Jeffreym Epsteinom osobný prospech