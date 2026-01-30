Pravda Správy Domáce Na Hlavnom námestí v Bratislave protestovali mladí Maďari žijúci na Slovensku

Na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok podvečer konal protest Postavme sa proti kolektívnej vine, ktorý organizuje platforma mladých Maďarov žijúcich na Slovensku Köz.ügy - Vec spoločná. Cieľom demonštrácie bolo vyjadriť nesúhlas s pokračujúcim uplatňovaním princípu kolektívnej viny, konfiškáciou majetku na základe Benešových dekrétov a s novelou Trestného zákona.

30.01.2026 22:43
„Veľa sme už zažili, ale nemysleli sme si, že 80 rokov po druhej svetovej vojne a 20 rokov po vstupe do EÚ môže ešte stále dôjsť k pozbaveniu práv na základe kolektívnej viny Maďarov. Že sa môže stať, že aj v dnešnej dobe sa konfiškujú pozemky na základe Benešových dekrétov, ktorými sa prenasledovali Nemci a Maďari,“ odkázali organizátori.

Iniciatíva reaguje na podľa nej alarmujúci trend, keď štátne orgány aj v súčasnosti siahajú k odoberaniu vlastníckych práv potomkom nemeckej a maďarskej menšiny s odvolaním sa na povojnovú legislatívu. Upozorňuje na legislatívne snahy zaviesť trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov za kritiku dekrétov, čo považuje za hrubý zásah do slobody prejavu a demokratických noriem.

Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra 2025, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.

Prezident Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov.

Vláda koncom roka 2025 schválila vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku. Otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku považuje za uzatvorenú.

