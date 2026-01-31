Vládna koalícia vo štvrtok 29. januára schválila v parlamente 78 hlasmi novelu rokovacieho poriadku, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Odklepla tiež etický kódex poslancov.
VIDEO: Ostrý konflikt v parlamente. Pročko a Danko sa pohádali počas diskusie o etickom kódexe
Parlamentná diskusia k etickému kódexu sa nezaobišla bez veľkých emócií. Do sporu sa dostali predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko a poslanec hnutia Slovensko Jozef Pročko. Napriek prerušeniu schôdze hádka pokračovala aj cez prestávku.