Polícia aj Európska prokuratúra potvrdili vyšetrovanie rezortu vnútra. Týka sa obdobia pod vedením Mikulca

Polícia i Európska prokuratúra (EPPO) potvrdili vyšetrovanie, týkajúce sa Ministerstva vnútra SR v období, keď bol šéfom rezortu Roman Mikulec (Slovensko-Za ľudí).

31.01.2026 10:54
„Vo veci v súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Vzhľadom na jeho priebeh nie je možné aktuálne poskytovať bližšie informácie, aby nedošlo k jeho zmareniu alebo sťaženiu,“ uviedli z komunikačného oddelenia Prezídia Policajného zboru. V rovnakom duchu na otázku odpovedala aj EPPO.

Portál 360tka upozornil, že policajti z ÚBOK tento týždeň zadržali viacero ľudí z ministerstva vnútra a polície. Po výsluchoch všetkých prepustili bez obvinenia. Má ísť o vyšetrovanie nákupu policajných áut. Európsky prokurátor Juraj Novocký pre portál potvrdil, že Európska prokuratúra dozoruje kauzu pre podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní.

