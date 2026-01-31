Polícia aj Európska prokuratúra potvrdili vyšetrovanie rezortu vnútra. Týka sa obdobia pod vedením Mikulca

„Vo veci v súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Vzhľadom na jeho priebeh nie je možné aktuálne poskytovať bližšie informácie, aby nedošlo k jeho zmareniu alebo sťaženiu,“ uviedli z komunikačného oddelenia Prezídia Policajného zboru. V rovnakom duchu na otázku odpovedala aj EPPO.Čítajte viac Mikulec vyčíta Šutajovi Eštokovi, že pri vysvetľovaní nákupov zavádza
Portál 360tka upozornil, že policajti z ÚBOK tento týždeň zadržali viacero ľudí z ministerstva vnútra a polície. Po výsluchoch všetkých prepustili bez obvinenia. Má ísť o vyšetrovanie nákupu policajných áut. Európsky prokurátor Juraj Novocký pre portál potvrdil, že Európska prokuratúra dozoruje kauzu pre podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní.