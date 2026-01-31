Šutaj Eštok: Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra. Podľa SNS predstavuje bezpečnostné riziko

„Je to premiér, ktorý má zodpovednosť za svojich poradcov. No musím povedať, že potom, čo bolo zverejnené, by to mal byť samotný pán Lajčák, ktorý uľahčí premiérovi situáciu a sám odstúpi,“ povedal Šutaj Eštok. Je presvedčený, že po nových zverejnených informáciách je pozícia Lajčáka neudržateľná a jeho ďalšie zotrvanie ohrozuje dôveru verejnosti v inštitúcie štátu.
Dubéci súhlasí, že zotrvanie Lajčáka na poste premiérovho poradcu nie je nijako ospravedlniteľné. „Nové zverejnené informácie dokazujú, že Lajčák o celej komunikácii a jej obsahu doteraz klamal,“ upozornil. Mieni však, že ani výzvy koaličných strán neprinútia Fica Lajčáka odvolať, ak sa k tomu sám nerozhodne. „Fico si urobí svoje bez ohľadu na to, čo si myslia koaliční partneri, a nech urobí to alebo ono, koaliční parteri len pokývajú hlavou a pôjde sa ďalej,“ dodal.Čítajte viac Lajčák prehovoril o vzťahu s Epsteinom. Ficovi ponúkne svoju funkciu
Výzvu predsedovi vlády, aby z postu svojho poradcu odvolal Lajčáka, adresuje i koaličná SNS. Zverejnené nové informácie o Lajčákovej komunikácii so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom považujú národniari za škandalózne a potvrdzujúce ich presvedčenie, že bývalý šéf slovenskej diplomacie predstavuje bezpečnostné riziko na Úrade vlády (ÚV) SR.
„Ak niekto využíval výhody vyplývajúce zo svojej štátnej funkcie a zároveň otvorene komunikoval o politických problémoch Slovenska v rokoch 2018 – 2020, nemôže v súčasnosti pôsobiť ako poradca vlády Slovenskej republiky,“ tlmočila postoj SNS jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.
Dodala, že predseda SNS Andrej Danko zotrváva na svojom stanovisku, že nevkročí na úrad vlády, pokiaľ bude Lajčák pôsobiť po premiérovom boku – či už ako poradca alebo v akejkoľvek inej funkcii.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.
Lajčák pre portál 360-tka rezolútne poprel pravdivosť zverejnených informácií, nielen údajné dohadovanie. „Žiadne stretnutie pre premiéra som neorganizoval. Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,” reagoval. Sám nerozumie, ako sa pod správami objavilo jeho meno.
Opozícia žiada Lajčákovu „hlavu“
Poradca premiéra Lajčák podľa zverejnených správ žiadal Epsteina, aby mu dohodil mladé dievčatá. Na sociálnej sieti na to upozornil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. „Chválil sa mu, že ho ešte nevidel poriadne v akcii, a prosil Epsteina, aby ho pozval na svoje ‚hry‘," uvádza šéf progresívcov.Čítajte viac Lajčák reaguje na ďalšie zverejnené Epsteinove spisy: „Absolútne to odmietam.” Opozícia vyzýva, aby odstúpil
„Akoby toho nebolo málo, vraví tam tiež, že miluje Lavrova, a ponúka Roberta Fica ako vhodnú figúru pre zámery americkej krajnej pravice," pokračuje v opise komunikácie medzi Lajčákom a Epsteinom. Podľa Šimečku neexistuje iná možnosť, než aby Lajčák okamžite odstúpil z pozície poradcu premiéra, a ak to nespraví, Robert Fico ho musí okamžite odvolať. „Vyzývam ich na okamžité vyvodenie zodpovednosti za toto nechutné zlyhanie, ktoré poškodzuje meno Slovenska v zahraničí," dodal predseda PS.Čítajte viac Epsteinove spisy odhalili ďalšie pikantnosti: spájajú Billa Gatesa s „ruskými dievčatami“ a pohlavnou chorobou
Opozičné poslankyne Veronika Remišová (Za ľudí), Beáta Jurík (Progresívne Slovensko), Anežka Škopová (Hnutie Slovensko), Andrea Turčanová (KDH), Martina Bajo Holečková (SaS), Monika Podhorány Masariková (Demokrati), rovnako vyzývajú premiéra, aby stiahol Lajčáka z funkcie poradcu. „Ak bude Robert Fico po najnovších zisteniach naďalej chrániť Lajčáka, prerazí ďalšie morálne dno," uvádzajú.
Menované poslankyne v tejto súvislosti upozorňujú. že podľa najnovších dokumentov z vyšetrovania odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, prebiehala medzi ním a bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom intenzívna a priateľská komunikácia, a to nad rámec toho, čo Lajčák pôvodne priznával.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
„Zo správ vyplýva, že spoločne žartovali o ženách a ich veku, Epstein mu dievčatá aktívne ponúkal, pričom Lajčák ho mal dokonca žiadať o ich sprostredkovanie. V kontakte boli pritom v období, keď boli Epsteinove zločiny verejne známe," zdôraznili opozičné poslankyne. „Lajčákove tvrdenia o akejsi nevinnej spoločenskej komunikácii s Epsteinom sa po zverejnení nových dokumentov úplne rozpadli. V čase, keď boli jeho zločiny všeobecne známe, si posielali fotografie a viedli dôverné rozhovory so sexuálnymi narážkami," dodali.
Poslankyne v tejto súvislosti vyzvali Roberta Fica, aby Lajčáka odvolal z funkcie. „Ak si totiž aj po tomto všetkom myslí, že je prijateľné mať za poradcu človeka s blízkymi kontaktmi na svetoznámeho odsúdeného pedofila, ide o ďalšiu mimoriadne nechutnú ukážku morálneho sveta, v ktorom sa pohybuje. Premiér nesie plnú politickú zodpovednosť za to, koho chráni a koho drží vo svojom okolí. Ak Fico nebude konať ani teraz, dáva jasný signál, že mu neprekáža ani spojenie jeho vlády s ľuďmi z okolia nebezpečných sexuálnych delikventov," uzavreli.Čítajte viac Lajčák odmieta, že by mal z kontaktov s Jeffreym Epsteinom osobný prospech
Opozícia žiadala Lajčákovu „hlavu“ už pri prvom zverejnení komunikácie s Epsteinom. Premiér Lajčáka neodvolal, argumentoval tým, že šetrenie kauzy nepreukázalo pochybenie jeho poradcu.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.