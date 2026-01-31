Lajčák prehovoril o vzťahu s Epsteinom. Ficovi ponúkne svoju funkciu

Zároveň nemôže potvrdiť autenticitu správ, ktoré boli zverejnené, pretože si podobnú komunikáciu po značnom časovom odstupe nevybavuje, vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol Lajčák.
„Slová a činy sú dve rozdielne veci. Dnešnou optikou sa však jednotlivé činy hodnotia inak a aj akákoľvek za normálnych okolností bezvýznamná konverzácia je hodnotená v inom kontexte,“ konštatoval Lajčák. Čo sa týka zverejnenej komunikácie s Epsteinom, je podľa Lajčáka zrejmé, že bola neformálna a odľahčená bez reálneho obsahu.
Čo však poradca premiéra podľa jeho slov veľmi presne vie je, že mu nikdy neboli ponúknuté sexuálne služby, nikdy sa na žiadnych nezúčastnil, nebol ich svedkom a nikdy o nich nemal informáciu. Nič zo zverejnených správ to podľa neho ani len nenaznačuje. „Som pripravený toto tvrdenie potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Ako profesionálny diplomat nie som tak naivný, aby som sa dopustil akýchkoľvek činov, ktoré by mohli viesť k mojej diskreditácii,“ deklaroval Lajčák.Čítajte viac Šutaj Eštok: Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra. Podľa SNS predstavuje bezpečnostné riziko
Podľa jeho slov si tiež uvedomuje, že je dnes využívaný ako nástroj politického útoku na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer). Doplnil, že o tejto situácii bude hovoriť priamo s premiérom a ponúkne mu svoju funkciu. „Nie preto, že by som urobil niečo trestné alebo neetické v činoch, ale preto, aby neniesol politické náklady za niečo, čo s jeho rozhodnutiami nesúvisí,“ uzavrel Lajčák.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.Čítajte viac Lajčák reaguje na ďalšie zverejnené Epsteinove spisy: „Absolútne to odmietam.” Opozícia vyzýva, aby odstúpil Čítajte viac Epsteinove spisy odhalili ďalšie pikantnosti: spájajú Billa Gatesa s „ruskými dievčatami“ a pohlavnou chorobou