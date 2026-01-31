Dubéci: Vstup Ukrajiny do EÚ podporujú zástupcovia koalície aj opozície

Dubéci sa zároveň vyjadril, že verí v uzatvorenie mieru a následný vstup Ukrajiny do EÚ, čo by podľa neho otvorilo nové ekonomické možnosti pre východné Slovensko. „Za Hlas-SD môžem povedať, že tak ako sme absolútne proti, aby sa Ukrajina stala členom NATO, pretože to by znamenalo eskaláciu konfliktu, tak na druhej strane podporujeme členstvo v EÚ pre Ukrajinu," skonštatoval predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Upozornil, že Ukrajina musí pre vstup do EÚ splniť dôležité kritériá, rovnako ako všetky ostatné štáty. „V prípade Ukrajiny si treba dať dole ružové okuliare. Krajina má obrovské problémy s korupciou, sú to ľudia najbližší prezidentovi Zelenskému, ktorí sú podozriví z obrovských korupčných škandálov," uviedol predseda Hlasu. Podľa neho je vstup Ukrajiny do EÚ reálny až po splnení všetkých kritérií. Zároveň spochybnil, že by tento termín mohol byť skôr ako o tri roky.Čítajte viac Tradičné spojenectvo Berlína s Parížom je už minulosťou. Merz si za Macrona našiel náhradu
Minister vnútra zároveň priblížil, že na jar sa uskutoční už štvrté spoločné rokovanie Vlády SR s predstaviteľmi Ukrajiny. „Treba si uvedomiť, že my Ukrajine pomáhame. Sprístupnili sme im letisko v Košiciach, otvárame im železničnú dopravu, poskytujeme konkrétne veci z hľadiska humanitárnej pomoci či nesmrtiacej vojenskej techniky," vymenoval Eštok. Zároveň dodal, že si želá aby konflikt na Ukrajine skončil čo najskôr a ukončilo sa zabíjanie.
Vyjadril sa tiež k bezpečnostným výzvam, ktorým bude čeliť Slovensko po ukončení konfliktu na Ukrajine. Podľa Eštoka budú tieto výzvy súvisieť najmä s ochranou hraníc pred nelegálnou migráciou. „Obrovským problémom je tiež nekontrolovaný prílev zbraní, ktoré na Ukrajinu prúdia," upozornil minister vnútra.
Dubéci naopak vyjadril svoje obavy z tlaku na Ukrajinu, ktorý spôsobí, že mier nebude spravodlivý a akceptovaný obyvateľmi Ukrajiny. „Jednoducho, že tá krajina sa zrúti dovnútra, lebo po tých štyroch-piatich rokoch nebude akceptovať niečo, čo jej bude nanútené Ruskou federáciou a USA, a to potom bude viesť ku konfliktom," dodal podpredseda parlamentu.
Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ
Ak by prišlo k naplneniu myšlienky dvojrýchlostnej Európy, znamenalo by to koniec Európskej únie (EÚ), povedal tiež Šutaj Eštok. Dubéci upozornil, že Slovensko sa súčasným postojom priamo vyčleňuje zo skupiny, ktorá môže profitovať z dynamiky spolupráce a rozvoja v užšom kruhu Únie.Čítajte viac Nemecko chce pretláčať model dvojrýchlostnej EÚ. Berlín plánuje blok šiestich popredných ekonomík
Šutaj Eštok nepovažuje úvahy o akomsi jadre Únie za prospešné pre spoločenstvo. Perspektívu EÚ je potrebné podľa neho hľadať v nevyhnutných vnútorných zmenách. „Dvojrýchlostná Európa by znamenala koniec EÚ. Únia prežije iba vtedy, ak začne obhajovať svoje záujmy,“ zdôraznil predseda Hlasu-SD. Nevyhnutne preto podľa neho musí prísť k vnútorným reformám a odklonu od ideológií, ktoré škodia konkurencieschopnosti EÚ.
Dubéci je presvedčený, že Slovensko sa svojou zahraničnou politikou a samotnými postojmi predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) priamo vyčleňuje z možnosti patriť do jadra Únie. „Tým, že my vôbec nie sme súčasťou takýchto konverzácií, sa zbavujeme tejto možnosti,“ dodal. Upozornil tiež, že práve v debatách o dvojrýchlostnej Európe sa preberajú otázky zvýšenia konkurencieschopnosti EÚ či posilnenia eura.
Politici sa vyjadrili aj k začatému konaniu Európskej komisie (EK) voči Slovensku v prípade legislatívy, ktorá prináša zmeny v súvislosti s Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Dubéci skonštatoval, že krok Komisie sa dal očakávať vzhľadom na neštandardný proces, akým sa príslušné opatrenia prijímali a otázky, ktoré ostali otvorené. Šutaj Eštok si naďalej stojí za zmenami. „ÚOO bol politicky zneužívaný a politicky zneužívaný úrad nemá čo hľadať v demokratickej krajine,“ zdôraznil. Odmietol zároveň dramatizovať situáciu, poznamenal pritom, že EK začala desiatky konaní voči SR. „Budeme sa brániť štandardnou cestou,“ dodal.
Šutaj Eštok: Disciplinárka voči P. Gašparovi je v súlade so zákonom
Disciplinárne konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade jeho minuloročnej autonehody je v súlade so zákonom. Vyhlásil to minister vnútra. Podľa podpredsedu Národnej rady SR Dubéciho je disciplinárne konanie v tejto veci namieste.Čítajte viac Prezident Pellegrini začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Gašparovi
Dubéci nevedel uviesť, či by mal Gašpar pre nehodu skončiť vo funkcii. Myslí si však, že by v nej mal skončiť za iné veci. Na druhej strane je rád, že bola nehoda vyšetrená a nikomu sa nič vážne nestalo. Za divnú však považuje dĺžku vyšetrovania nehody.
Šutaj Eštok konštatoval, že nehody, ako bola tá Gašparova, sa na Slovensku dejú bežne. Šéf rezortu vnútra predpokladá, že výsledok disciplinárneho konania bude strhnutie časti z Gašparovho platu. V tejto veci dodal, že spolupráca bezpečnostných zložiek je na profesionálnej úrovni.
Témou diskusie bola aj aktuálna novela rokovacieho poriadku Národnej rady SR. „Treba do politiky vrátiť normálnosť a slušnosť. Keď sa raz niekto nevie v parlamente správať, tak musíte jasne zadefinovať pravidlá slušného správania sa,“ poznamenal Šutaj Eštok. Doplnil, že cieľom koalície je, aby bol parlament funkčný a schopný presadzovať návrhy zákonov, ktoré budú pomáhať ľuďom.Čítajte viac „Obžalovaný Gašpar áno, rolák nie.“ Mesterová: Zavediete aj spartakiádu? Keď ste doňho zamilovaná, choďte s ním na kávu, zaútočil Bartek
Podpredseda parlamentu v súvislosti s novelou rokovacieho poriadku nevie, prečo sa musel meniť rečnícky čas. Obavu v ňom podľa jeho slov vyvoláva to, že schválený etický kódex poslanca bude vykladaný jednostranne. Dodal, že opozičné PS vyhodnocuje, či sa pre novelu rokovacieho poriadku obráti na Ústavný súd SR.