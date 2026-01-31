Rozhovor s Macronom sa týkal sa strategického prebudenia EÚ, povedal Fico a kritizoval vedenie Európskej komisie

„Nevynášam informácie z dôverných rozhovorov. Môžem ale s plnou vážnosťou potvrdiť, že rozhovor s francúzskym prezidentom mal mimoriadne významný obsah a týkal sa strategického prebudenia Európskej únie. Takýto rozhovor o EÚ som už dávno neviedol," uviedol premiér.
Zároveň dodal, že sa nikdy nevzdá koncepcie slovenskej suverénnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri strany. „Investície, rušenie vízovej povinnosti, rešpekt pre Slovensko za jeho suverénne postoje. Nikdy nebudem robiť žiadne otočky, na každom stretnutí, bez ohľadu na to, či to je čínsky prezident Si Ťin-pching, ruský prezident Vladimir Putin, americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron či ktokoľvek iný, na prvom mieste je Slovensko a jeho záujmy," poznamenal Fico.
Fico povedal, že na stretnutí s Macronom zdôraznil význam viesť dialóg so všetkými a tiež svoje presvedčenie, že Európska komisia potrebuje personálnu rekonštrukciu.
„Ako mám, preboha, rešpektovať komisára EK pre energetiku (Dana Jorgensena), ktorý pred dvoma dňami vyhlásil, že sa obáva závislosti EÚ od dovozu skvapalneného plynu z USA. Toho komisára, do kompetencie ktorého patrí schválený návrh EK zastaviť dovoz plynu z Ruska,“ vyhlásil premiér. Rovnako kritizoval šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú, s ktorou sa podľa neho nerozpráva nikto z „rozhodujúcich hráčov“. Najprospešnejšia by podľa neho bola výmena na poste predsedu EK, ktorý v súčasnosti zastáva Ursula von der Leyenová. „Som rád, že takto to vidia aj poslanci EP za Smer pri hlasovaniach o dôvere predsedníčke EK," dodal Fico.
„Slovenská vláda bude viesť dialóg so všetkými, ktorí majú záujem. Aj s Kubou," doplnil slovenský premiér.
Predseda vlády zároveň avizoval, že vo februári ho čakajú už dohodnuté a oznámené návštevy. Osobitne sa však pripravuje na neformálny summit Európskej rady naplánovaný na 12. februára. Hovoriť sa tam podľa neho bude o konkurencieschopnosti EÚ, najmä o vysokých cenách energií. Krátko na to sa zúčastní na riadnom dvojdňovom zasadnutí lídrov krajín EÚ v Bruseli. „Dúfam, že konečne prejdeme od prázdneho mlátenia slamy ku skutkom, inak sa z Európy stane len kultúrny skanzen pre turistov z Číny,“ poznamenal.
Cesty do Bruselu by chcel premiér SR navyše využiť na to, aby navštívil neďaleké mesto, kde majú automatizovanú mestskú hromadnú dopravu. „Po slovensky povedané autobusy bez vodičov. Autonómne vozidlá vyvolávajú u mňa aj obavy, aj rešpekt, avšak aj na Slovensku budeme musieť o nich uvažovať, podobne ako aj o vyššej miere digitalizácie a robotizácie, to je jedna z ciest, ako riešiť akútny nedostatok pracovnej sily a dôsledky starnutia,“ dodal.
Premiér chce mať do konca februára na stole riešenie pre hlinikáreň Slovalco
Premiér chce mať do konca februára na stole návrh riešenia pre hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom, ktorú podľa jeho slov treba opätovne otvoriť. „Inak sme blázni, ak necháme zatvorenú ekologickú výrobu strategického hliníka a skoro všetok hliník budeme dovážať z Číny,“ podotkol premiér.Čítajte viac Fico chce vzkriesiť Slovalco a stopnúť „zelené šialenstvo“. Vláda vyhlásila boj bruselským povolenkám
Ozrejmil tiež, že sa podarilo nájsť prvých 20 miliónov eur na opätovné rozbehnutie výstavby nájomných bytov v obciach a mestách cez Štátny fond rozvoja bývania, o ktorých chce ešte tento týždeň informovať. Ďalej uviedol, že 17. februára sa má na Slovensku konať konferencia, organizovaná s Európskou komisiou, na tému výstavby nájomných bytov cez súkromné investície, na ktorej sa má zúčastniť aj európsky komisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen.
Fico plánuje vo februári aj kontrolné dni na viacerých strategických zdravotníckych a dopravných stavbách. Konať sa má aj výjazdové rokovanie vlády do okresov Trnava a Hlohovec. Doplnil, že ku koncu februára sa má otvoriť zrekonštruovaná nemocnica v Spišskej Novej Vsi.
„Prebehnú rokovania s niektorými zahraničnými firmami, ktoré by sa mohli zúčastniť na výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Rozbiehame intenzívnu spoluprácu s OECD na prorastových opatreniach a február bude dôležitý aj z pohľadu prác na vízii a stratégii Slovenska do roku 2040, strategického materiálu, na ktorom vláda pracuje spoločne so Slovenskou akadémiou vied,“ zhrnul Fico.