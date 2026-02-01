Vnútorný nepriateľ je jasný - rozpad dôvery, nevraživosť a agresivita. Čo nás ešte ohrozuje?

Zahlasujte za 20 názorov a stretnime sa v živom fóre na jar 2026. Účasť je honorovaná (100 €), hradíme aj náklady.
Diskusia je anonymná a otvorená do 15. 2. 2026.
V prvej digitálnej diskusii Fóra Slovensko sme hľadali najväčšiu tému, o ktorej by sme spolu mali diskutovať. V druhej dnes hľadáme spoločne vnímané hrozby, a výsledky použijeme na prípravu živého fóra. Do diskusie sa zapájajú účastníci z Národného panelu a od našich mediálnych partnerov Denník N, Denník Sme a Pravda.
Obavy o budúcnosť?
Demokracia je diskusia. V diskusii spolu niekedy nesúhlasíme, a tak je to aj v prípade vnímaného ohrozenia Slovenska. Časť z nás cíti veľmi silné obavy z budúcnosti a necíti sa na Slovensku bezpečne, zatiaľ čo iní to nevidia až tak čierno. Mnohí sa obávajú, že súčasný postup opozície vyvoláva konflikty, zatiaľ čo iní považujú za problém súčasnú vládu. Spoločne si myslíme, že nás ohrozujú kroky USA a sme radi, že sme v NATO, no na tom, či nás ohrozuje Rusko, sa nezhodneme.
Čo teda spoločne vidíme ako najvážnejšie hrozby?
Čo ohrozuje náš pocit bezpečnosti?
Nezhodneme sa na všetkom čo nás ohrozuje, najmä, ak to prichádza zvonka. Čo ale vidíme ako ohrozenie všetci, to je naša domáca situácia.
Najväčšiu zhodu nachádzame v tom, že sa nám vo verejnej diskusii „udomácňujú hulváti a agresívni jedinci“, a že naše medziľudské vzťahy ohrozuje nevraživosť. S tým súvisí nízka dôvera medzi ľuďmi. Absolútna väčšina diskutujúcich sa zhodne, že pre Slovensko je nebezpečné, že svoje problémy neriešime spoločne.
Nízka dôvera medzi ľuďmi súvisí s nízkou dôverou voči inštitúciám, ktorú tiež pociťujeme ako vážnu hrozbu. Popri nedôvere nás ohrozuje aj stav samotných inštitúcií – máme obavu, že rozhodujú emócie, a nie argumenty, že nám chýbajú profesionálni úradníci, a že nás ohrozuje politika našich vlastných vlád, nech už je pri moci ktokoľvek.
Za významné ohrozenie pokladáme aj stav školstva a s ním súvisejúci odchod mladých z krajiny či nedostatok kritického myslenia. Obavy v nás vyvoláva zanedbané zdravotníctvo a stav infraštruktúry ako sú mosty, cesty či železnice.
Ako to vidia odborníci?
Aby sme vám mohli priniesť čo najviac pohľadov na vec, podobnú otázku – Čo naozaj ohrozuje Slovensko? – sme položili aj odborníkom z rôznych odvetví.Čítajte viac Anketa: Čo naozaj ohrozuje Slovensko?
Odpovede odborníkov prekvapivo korelujú s odpoveďami diskutujúcich v tom, že najväčšou hrozbou pre Slovensko nie je jeden konkrétny nepriateľ, ale rozpad dôvery, súdržnosti a schopnosti viesť poctivý dialóg.
A čo vy? Keď ste tu, veríme, že poctivý dialóg viesť viete a chcete. Čo je našou najväčšou hrozbou podľa vás?
Staňte sa súčasťou príbehu, ktorý spája!
Pridajte sa k Priateľom a Priateľkám Fóra a tvorte tento príbeh spolu s nami. Je to neformálna komunita ľudí, ktorým záleží na férovom a otvorenom dialógu a majú záujem sledovať experiment z blízka.
Pridajte sa cez tento jednoduchý formulár. Ďakujeme!
O Fóre Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike digitálnych diskusií zas na tomto linku
