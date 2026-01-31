Pravda Správy Domáce Polícia obvinila Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy, tvrdí Szalay

Polícia obvinila Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy, tvrdí Szalay

Polícia obvinila splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania pandémie covidu Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy. Na sociálnej sieti o tom informoval poslanec SaS Tomáš Szalay.

31.01.2026 21:33
„Dnes ráno mi napísal vyšetrovateľ. Petrovi Kotlárovi už zrejme doručili vznesené obvinenie. Bol obvinený z trestného činu šírenia poplašnej správy,“ napísal na Facebooku Szalay.

Krajské policajné riaditeľstvo v Bratislave začalo trestné stíhanie voči Kotlárovi ešte vlani v polovici októbra. V priebehu roka na neho smerovalo viacero trestných oznámení, ktoré vychádzali z jeho oficiálnej správy. Tá sa však namiesto hodnotenia riadenia pandémie zameriavala na zloženie vakcín a obsahovala odporúčanie na všeobecný zákaz očkovania mRNA vakcínami.

Na Kotlárove slová o "génovej terapii" reagoval aj infektológ Peter Sabaka
Video
Expert odmieta, že by vakcíny proti covidu mohli geneticky meniť organizmus. „Nič také nebolo preukázané, žiadne testovanie na kukurici neprebiehalo,“ uviedol. / Zdroj: ta3

Medzi podávateľmi trestného oznámenia bol aj poslanec Szalay, podľa ktorého Kotlár šíril poplašnú správu spochybňovaním očkovania. Splnomocnenec sa pritom vyjadril, že očkovanie predstavuje formu génovej terapie a tvrdil, že farmaceutické spoločnosti sa správali k ľuďom „ako ku kukurici“.

Fico o Kotlárovej 'neodvolateľnosti'
Video
Archívne video.

Polícia už v polovici októbra minulého roka avizovala, že sa doručenými trestnými oznámeniami bude zaoberať. Kotlár síce odmietol svoju správu zverejniť, zároveň však podal vlastné trestné oznámenie, v ktorom samotnú správu použil ako jeden z dôkazov. Policajti však ešte v novembri podanie vyhodnotili ako nedôvodné a vyšetrovanie zastavili.

