Polícia obvinila Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy, tvrdí Szalay

„Dnes ráno mi napísal vyšetrovateľ. Petrovi Kotlárovi už zrejme doručili vznesené obvinenie. Bol obvinený z trestného činu šírenia poplašnej správy,“ napísal na Facebooku Szalay.
Krajské policajné riaditeľstvo v Bratislave začalo trestné stíhanie voči Kotlárovi ešte vlani v polovici októbra. V priebehu roka na neho smerovalo viacero trestných oznámení, ktoré vychádzali z jeho oficiálnej správy. Tá sa však namiesto hodnotenia riadenia pandémie zameriavala na zloženie vakcín a obsahovala odporúčanie na všeobecný zákaz očkovania mRNA vakcínami.
Medzi podávateľmi trestného oznámenia bol aj poslanec Szalay, podľa ktorého Kotlár šíril poplašnú správu spochybňovaním očkovania. Splnomocnenec sa pritom vyjadril, že očkovanie predstavuje formu génovej terapie a tvrdil, že farmaceutické spoločnosti sa správali k ľuďom „ako ku kukurici“.
Polícia už v polovici októbra minulého roka avizovala, že sa doručenými trestnými oznámeniami bude zaoberať. Kotlár síce odmietol svoju správu zverejniť, zároveň však podal vlastné trestné oznámenie, v ktorom samotnú správu použil ako jeden z dôkazov. Policajti však ešte v novembri podanie vyhodnotili ako nedôvodné a vyšetrovanie zastavili.