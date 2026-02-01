Kybernetické peklo 2026: neverte vlastným ušiam ani očiam. NBÚ varuje pred sofistikovanejšími podvodmi

„V roku 2026 bude kybernetický priestor charakterizovaný dynamicky sa vyvíjajúcim ekosystémom útočníkov. Popri štátom sponzorovaných APT (pokročilá pokračujúca hrozba, poznámka TASR) skupinách, zameraných na dlhodobú špionáž a strategické prieniky, budú aktívne aj ransomvérové gangy, hacktivistické skupiny a drobní kyberkriminálnici vrátane scam call centier, ktoré sa zameriavajú najmä na finančné podvody voči jednotlivcom a menším organizáciám,“ uviedol úrad.
AI bude podľa bezpečnostného úradu prinášať stále nové kybernetické výzvy. „Paralelne bude AI zvyšovať kvalitu deepfake obsahu a dezinformačných operácií. Syntetické identity, falošné profily, hlasové a videozáznamy budú systematicky využívané na impersonáciu osôb a značiek, budovanie dôvery a šírenie škodlivého obsahu,“ varoval NBÚ. Podotkol, že rozvoj AI je však zároveň príležitosťou.
Slovenská pošta je jednou z najčastejšie zneužívaných firiem na smishingové podvody. Pravidelne na svojej webovej stránke zverejňujú, ako vyzerajú podvodné SMS správy a emaily.