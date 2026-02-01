Pravda Správy Domáce Kybernetické peklo 2026: neverte vlastným ušiam ani očiam. NBÚ varuje pred sofistikovanejšími podvodmi

Kybernetické peklo 2026: neverte vlastným ušiam ani očiam. NBÚ varuje pred sofistikovanejšími podvodmi

V roku 2026 budú pokračovať podvodné kybernetické kampane. Do popredia sa zároveň dostáva umelá inteligencia (AI). Aj vďaka tomu dosiahne phishing a iné podvody novú úroveň dôveryhodnosti. V predpovediach pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2026 to uviedol Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).

01.02.2026 09:00
debata (3)
Prišla vám táto SMS? Nenechajte sa nachytať. Polícia radí, ako sa brániť
Video
V rozhovore sme sa zamerali na to, aké podvody zneužívajúce osobné údaje ohrozujú občanov, prečo sú seniori často cieľovou skupinou a aké preventívne opatrenia môžu každý z nás podniknúť. / Zdroj: TV Pravda

„V roku 2026 bude kybernetický priestor charakterizovaný dynamicky sa vyvíjajúcim ekosystémom útočníkov. Popri štátom sponzorovaných APT (pokročilá pokračujúca hrozba, poznámka TASR) skupinách, zameraných na dlhodobú špionáž a strategické prieniky, budú aktívne aj ransomvérové gangy, hacktivistické skupiny a drobní kyberkriminálnici vrátane scam call centier, ktoré sa zameriavajú najmä na finančné podvody voči jednotlivcom a menším organizáciám,“ uviedol úrad.

Nový typ podvodu "Fake Family"
Podvodníci mieria cez rodinné vzťahy
Útočia na zraniteľnosť rodiny

AI bude podľa bezpečnostného úradu prinášať stále nové kybernetické výzvy. „Paralelne bude AI zvyšovať kvalitu deepfake obsahu a dezinformačných operácií. Syntetické identity, falošné profily, hlasové a videozáznamy budú systematicky využívané na impersonáciu osôb a značiek, budovanie dôvery a šírenie škodlivého obsahu,“ varoval NBÚ. Podotkol, že rozvoj AI je však zároveň príležitosťou.

Smishing: podvodné SMS správy

Slovenská pošta je jednou z najčastejšie zneužívaných firiem na smishingové podvody. Pravidelne na svojej webovej stránke zverejňujú, ako vyzerajú podvodné SMS správy a emaily.

Fotogaléria
+3
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #podvod #NBÚ #Národný bezpečnostný úrad #umelá intelgencia #podvodné správy #kyberbetický útok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"