Pravda Správy Domáce Peter Kotlár čelí obvineniu, prezval si o tom aj uznesenie

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár čelí obvineniu. Potvrdil to pre TASR s tým, že si unesenie o vznesení obvinenia prevzal v piatok (30. 1.) a vyjadriť sa k nemu plánuje budúci týždeň.

01.02.2026 10:04
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, na sociálnej sieti informoval, že Petra Kotlára obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Kotlára vyšetruje polícia. Od Fica žiada viac právomocí a od STVR reláciu. Szalay: Estrádny šarlatán
Zdroj: ta3

Správu aktualizujeme…

