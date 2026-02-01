Peter Kotlár čelí obvineniu, prezval si o tom aj uznesenie

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár čelí obvineniu. Potvrdil to pre TASR s tým, že si unesenie o vznesení obvinenia prevzal v piatok (30. 1.) a vyjadriť sa k nemu plánuje budúci týždeň.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, na sociálnej sieti informoval, že Petra Kotlára obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Kotlára vyšetruje polícia. Od Fica žiada viac právomocí a od STVR reláciu. Szalay: Estrádny šarlatán
Správu aktualizujeme…