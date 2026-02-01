Nehoda, tetovanie aj luxusné auto: Pellegrini pritlačil šéfa SIS, Pavol Gašpar má 15 dní na vysvetlenie

„Požiadal som pána riaditeľa, aby sa mi vyjadril do 15 dní nielen k tomuto spisu, ale aj k podaniu, ktoré do prezidentského paláca podala opozičná strana SaS, ktorá hovorí ešte o jeho tetovaní alebo o tom, či v majetku má alebo nemá zapísané tieto vozidlá,“ priblížil. Spis súvisiaci s dopravnou nehodou, ku ktorej prišlo v závere augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre, je podľa prezidenta prekvapivo hrubý.
Pellegrini doplnil, že ak by bol Gašpar radovým policajtom alebo zamestnancom štátu, prípad by sa riešil klasickým priestupkovým konaním. Ako riaditeľ SIS však spadá pod kompetenciu prezidenta. Zo znaleckého posudzovania podľa jeho slov vyplýva, že bola prekročená maximálne dovolená rýchlosť o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že existujú aj otázky, či mohol Gašpar obiehať na danom úseku stojacu prekážku.
Prezident podčiarkol, že pri svojom rozhodnutí bude vychádzať striktne z dôkazov. „Ja si nemôžem do svojho hodnotenia dávať vlastné názory alebo vytvárať si vlastný príbeh,“ povedal v nedeľnej diskusnej relácii. Ak Gašpar porušil dopravný predpis, nemôže stáť podľa neho nad zákonom. „Preto je mojou povinnosťou konať a nejaký postih voči nemu vyvodiť, prípadne aj nejakú sankciu,“ dodal. Rozhodnutie plánuje hlava štátu oznámiť verejne s účasťou médií.
Nepožiadanie o vyslovenie dôvery je chyba
Prezident považuje za chybu, že vláda SR doteraz nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery. Povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri vysokej úrovni verejného dlhu.
„Myslím si, že je to chyba, ktorá sa prelína našim politickým spektrom skoro celý rok. Dal by som to do kontextu aj s návrhmi na odvolávanie jednotlivých členov vlády. Nakopilo sa ich tam veľmi veľa,“ povedal s tým, že v demokratickej krajine patrí opozícii právo navrhovať odvolanie akéhokoľvek ministra.
Pre vládu, ktorá má väčšinu, by mali byť podľa neho takéto hlasovania iba formalitou a mala by ich umožniť. Poukázal na to, že vláda mohla požiadať parlament o vyslovenie dôvery napríklad popri schvaľovaní štátneho rozpočtu.