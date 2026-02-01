Pravda Správy Domáce Boj o život na Veľkej Rači: horskí záchranári oživili poľského lyžiara

Boj o život na Veľkej Rači: horskí záchranári oživili poľského lyžiara

Horskí záchranári z Oblastného strediska Kysuce - Oščadnica zasahovali v nedeľu predpoludním v lyžiarskom stredisku Veľká Rača a oživili 45-ročného poľského lyžiara. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, muž po výstupe z lanovky náhle odpadol a došlo u neho k zástave obehu.

„U muža bola na mieste ihneď začatá laická kardiopulmonálna resuscitácia. Horskí záchranári po príchode k pacientovi pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii vrátane využitia automatického externého defibrilátora,“ priblížila zásah HZS.

Keďže nasadenie záchranárskeho vrtuľníka nebolo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok možné, lyžiar bol za neustále prebiehajúcej resuscitácie transportovaný na saniach k údolnej stanici lanovky. „Počas odovzdávania pacienta privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci sa u muža obnovili vitálne funkcie a následne bol transportovaný do martinskej nemocnice,“ dodali horskí záchranári.

