Taraba chváli politiku na všetky svetové strany, Kolíková ju má za blud. Danko skritizoval Lajčákovo pôsobenie

Taraba je presvedčený, že kontakty a spolupráce, ktoré sa súčasnej vládnej garnitúre v oblasti zahraničnej politiky podarilo nadviazať, zároveň znamenajú fiasko pre opozíciu. „Vyhlasovali, že SR bude v izolácii, teraz to vyzerá, že jediní, čo sú v izolácii, sú oni,“ podotkol Taraba. Stretnutia s americkým, čínskym či francúzskym prezidentom podľa neho potvrdzujú, že SR má „dvere otvorené“ všade. Osobitne vyzdvihol strategické partnerstvo s Čínou. „Teraz sa tam každý chce narýchlo dostať vrátane západných vlád,“ zdôraznil.
Opozičná poslankyňa parlamentu si ale myslí, že neschopnosť zaujať jasný postoj v oblasti zahraničnej politiky, založený na jednote EÚ, doviedla Slovensko k strate dôvery najdôležitejších európskych partnerov. „Táto vláda už nemá šancu, aby tú dôveru znovu získala,“ upozornila Kolíková. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) vyčíta, že zbiera fotky zo stretnutí so svetovými lídrami. „Nevie ale povedať, s čím ide na zásadné zahraničné stretnutie. Napríklad o ceste za francúzskym prezidentom (Emmanuelom Macronom, pozn. TASR) sme sa vlastne nedozvedeli nič,“ vyhlásila.
„Vy si myslíte, že Macron sa stretne so slovenským premiérom na dve hodiny len preto, aby si s ním urobil fotku? Myslíte si, že americký prezident Donald Trump zo všetkým štátnikov na svete chce urobiť PR práve Robertovi Ficovi?“ opýtal sa Taraba.
Šéf envirorezortu tiež obhajoval kritiku Green Deal-u, zároveň zdôraznil, že ministerstvo životného prostredia nemá brániť rozvoju priemyslu. „Ministerstvo životného prostredia tu nemá byť prekážkou základného rozvoja štátu,“ upozornil. Potvrdil, že aj Slovensko chce byť súčasťou skupiny krajín v EÚ, ktorú chce Česká republika založiť na podporu konkurencieschopnosti Únie.
Podľa Kolíkovej sa súčasnej vláde podarilo v oblasti konkurencieschopnosti iba prepadnúť a vyháňať podnikateľov zo Slovenska. „Firmy odchádzajú – či už preto, že vrástla korupcia, alebo pre nárast daňového a odvodového zaťaženia,“ vyhlásila.
Kritizovala aj kontúry plánu vybudovať nový jadrový reaktor v Jaslovských Bohuniciach. Samotný zámer rešpektuje, negatívne sa však stavia k vyčísleniu investície na 15 miliárd eur, pričom poukazuje na to, že podobné projekty stoja menej. Rovnako sa obáva, že memorandum s USA už preddefinuje investora. „Tam je priamo povedané, že vláda bude robiť kroky k tomu, aby to dostali USA, to je problém. Na jednej strane hovoríme, že to urobíme s Američanmi, na druhej strane, že podobných memoránd bude viac,“ upozornila.
Taraba poznamenal, že Američania majú s podobnými investičnými projektmi najväčšie skúsenosti, rovnako majú vybudovanú najväčšiu dodávateľskú sieť.
Obaja politici sa tiež vyjadrili k rezignácii poradcu premiéra Miroslava Lajčáka. Taraba mieni, že bývalý šéf slovenskej diplomacie mal tento krok urobiť už skôr, vyčíta mu, že kauzou, v ktorej figuruje jeho meno, zapríčinil negatívne body pre predsedu vlády. Či predseda SNS Andrej Danko po Lajčákovej rezignácii bude opäť chodiť na úrad vlády, je podľa Tarabu predovšetkým otázka pre lídra národniarov. „Myslím si ale, že áno,“ poznamenal. Zástupkyňa liberálov víta Lajčákov odchod. „Je smutné, že exminister zahraničných vecí nebol už predtým schopný vyvodiť osobnú zodpovednosť,“ uviedla. Podľa nej aj premiér konečne pochopil, že zľahčovanie komunikácie so sexuálnym predátorom nie je namieste.
Danko: Lajčák zlyhal, vyšetrovať by sa malo aj na Slovensku
Miroslav Lajčák sa podľa predsedu SNS Andreja Danka stal „obeťou hry medzi Západom a Východom“ a jeho prípad by mal byť varovaním pre všetkých politikov. Danko to uviedol v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 v súvislosti s menom bývalého ministra zahraničných vecí, ktorý figuruje v odtajnených dokumentoch amerického ministerstva spravodlivosti v kauze Jeffreyho Epsteina. Podľa šéfa národniarov by sa vyšetrovanie kauzy malo začať aj na Slovensku.
Danko zdôraznil, že nechce hodnotiť súkromný život Miroslava Lajčáka, problém však vidí v jeho pôsobení vo verejnej funkcii. Podľa neho mohlo dôjsť k poskytovaniu informácií a k zahraničnému ovplyvňovaniu slovenskej politiky. „Každý človek v živote urobí aj dobré aj zlé veci, ale problémom toho správania bolo, že ja som naozaj v tej dobe cítil ovplyvňovanie a zasahovanie zo Západu a najmä zo Spojených štátov,“ uviedol Danko v súvislosti s Lajčákom.
Podľa predsedu SNS Lajčák zlyhal v komunikácii z hľadiska púšťania informácií. „V tej komunikácii treba rozlišovať, kedy prekročil hranicu informovania napríklad o trápení Roberta Fica, alebo kedy ho dokonca týmto ľuďom ponúkal na stretnutie,“ uviedol Danko. Zároveň vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby sa prípadom zaoberali. „Ak je Slovenská republika v týchto materiáloch spomenutá 760-krát, vyšetrovanie by sa malo začať aj na našom území a orgány činné v trestnom konaní by si mali vyžiadať kompletnú korešpondenciu, ktorá sa toho týka,“ skonštatoval Danko.
Stretol sa aj Fico s Epsteinom? Pýta sa Šimečka
Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v relácii uviedol, že odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra bol nevyhnutný a mal nastať už skôr. Podľa neho jeho komunikácia s odsúdeným sexuálnym delikventom vážne poškodila reputáciu Slovenska v zahraničí. Pripomenul, že v iných krajinách podobné prípady viedli k okamžitým odstúpeniam vysokých predstaviteľov.
Šimečka zároveň vyzval premiéra Roberta Fica, aby verejne vysvetlil, či sa stretol s Jeffrey Epsteinom alebo Stevom Bannonom a či vedel o komunikácii Miroslava Lajčáka v tejto veci. Kauzu označil za vážny problém dôveryhodnosti Slovenska a odmietol, že by išlo len o súkromnú záležitosť jednotlivca.
Témou diskusie bolo aj hlasovanie o vyslovení dôvery vláde v súvislosti s dlhovou brzdou. Danko nevedel uviesť, či sa o tom stihne hlasovať na aktuálnej alebo budúcej schôdzi parlamentu. Uistil však, že tomuto hlasovaniu sa nikto nevyhýba.
Šimečka potvrdil, že predstavitelia PS podajú podnet na Ústavný súd SR, pretože sa o vyslovení dôvery vláde pre dlhovú brzdu ešte nehlasovalo. „Tu sa ukazuje, aké pohŕdanie zo strany vlády je smerom k ústavnému zákonu, aj smerom k Národnej rade. Vláda má povinnosť bezodkladne požiadať o dôveru podľa ústavného zákona, keď dlh presiahne, ak sa nemýlim, 50 percent. Ale mala dva roky v podstate odklad do 22. novembra,“ doplnil Šimečka.