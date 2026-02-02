Lajčák mu písal o cigare s Lavrovom i Ficovi. Expert z USA: Epsteinov prípad je viac než len politický škandál

„Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,“ reagoval Lajčák pre portál 360tka na novú várku správ zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti, v ktorých sa jeho meno spomína pomerne často.
Publikovaný obsah zachytáva, že si nepísali len výnimočne. Ako vyplýva z mailov, exminister inicioval stretnutia s finančníkom aj v decembri 2017. V marci 2018 mu finančník poslal odkaz na článok portálu Daily Beast, v ktorom sa píše, že Donald Trump má blízko k psychickému zrúteniu. Lajčák mu mal na to odpísať z pracovného ministerského mailu, že o tom už počul dosť.Čítajte viac Epsteinove spisy odhalili ďalšie pikantnosti: spájajú Billa Gatesa s „ruskými dievčatami“ a pohlavnou chorobou
„Dievčatá sú tu nádherné“
Dopisovať si mali tiež na jeseň 2018, keď sa Epstein pýtal Lajčáka, ako bolo v Moskve. Na to mu exminister odpísal, že tam bolo výborne, stretnutie s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom trvalo 3,5 hodiny a zakončili ho cigarou. Okrem iných sa v spisoch objavila aj konverzácia, keď mal Lajčák pozdraviť Epsteina z Kyjeva so slovami, že dievčatá sú tam nádherné. V inej konverzácii sa mal pýtať zosnulého delikventa, prečo ho nepozýva na „hry“, na čo mu mal Američan ponúknuť „sestry“.
Epstein údajne spomínal exministra Smeru aj v komunikácii s Trumpovým stratégom a ultrapravičiarom Stevenom Bannonom. Lajčáka mal v tejto komunikácii familiárne označiť menom „Miro“ s tým, že by mohol viesť „európsky projekt“. Epstein potom dodal, že slovenská vláda čoskoro padne, „ako bolo naplánované“. Fico skutočne podal demisiu v polovici marca 2018 po vražde Jána Kuciaka.
V Lajčákových správach sa spomína aj Fico. Američanovi spomína, že je expremiérom a hľadá si novú agendu. „Rád by hral Stevovu hru. A je dobrý,“ napísal mu.
Poradca premiéra
Fico si vybral bývalého ministra za Smer do okruhu svojich poradcov vlani. Úrad vlády vtedy informoval, že premiérovi bude radiť v otázkach národnej bezpečnosti, hoci sa pôvodne spomínalo, že jeho agendou bude západný Balkán.
Lajčákovo pôsobenie na stoličke poradcu vyvolávalo v posledných mesiacoch otázky a tlak na odstúpenie sa stupňoval. Jeho rezignáciu žiadali na oboch stranách politického spektra. Začalo sa tak diať po tom, čo Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA povolil zverejnenie tisícov strán dokumentov, ktoré súvisia so zosnulým sexuálnym predátorom. Objavili sa v nich totiž aj správy s naším, inak vysoko rešpektovaným, diplomatom.
Profesor amerických štúdií Robert Schmuhl z University of Notre Dame v Indiane na otázku Pravdy, či by mali vo funkcii zostávať ľudia, ktorí komunikovali s Epsteinom, uviedol, že muži akejkoľvek národnosti, ktorí mali blízky vzťah s finančníkom – napríklad tí, ktorí navštevovali jeho domy a ostrov – si zaslúžia dôkladné preverenie. Namieste sú podľa neho otázky, čo robili, keď boli s Epsteinom, no aj to, či mu poskytovali akúkoľvek pomoc.
„Epsteinov prípad je viac než len politický škandál. Išlo o dlhodobo fungujúcu zločineckú činnosť, ktorá sa tiahla počas mnohých rokov a poznačila množstvo ľudí, ktorých Epstein považoval za svojich priateľov. Kým tieto stále významné otázky zostanú bez odpovede, ľudia v USA aj inde budú mať pochybnosti o každom, kto s ním bol spojený, a o tom, čo robil,“ poukázal Schmuhl.
Po odchode najviac volal Danko
Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vyzval Lajčáka po prvotnej medializácii správ, aby vysvetlil, či si s Epsteinom písal a či je publikovaná konverzácia pravdivá. Od aktuálneho šéfa diplomacie Juraja Blanára (Smer) zase očakával, že komunikáciu svojich predchodcov skontroluje. Chcel vedieť, či predstavitelia ministerstva nepodsúvali cudzej mocnosti informácie a hovoril o škandále, aký tu ešte nebol.
Lajčák komunikáciu nepoprel, no podľa jeho slov komunikoval s delikventom iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Správy obhajoval nadväzovaním kontaktov s čo najširším okruhom partnerov. Takých ľudí vraj stretol počas svojej kariéry tisícky. Epsteina a desiatky ďalších vplyvných osôb mu predstavili podľa jeho slov v období, keď pôsobil v New Yorku. Lajčák podotkol, že s finančníkom udržiavali kontakt aj mnohé verejne činné osobnosti z USA aj zo zahraničia.
Argumentoval, že otvorenie Epsteinovho prípadu, ktorý sa týkal zneužívania maloletých, sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Diplomat vo vyjadrení pre TASR ostro odsúdil Epsteinove činy, ktoré vyšli najavo až po jeho zatknutí.
„Naša následná komunikácia, ktorú inicioval on, mala spoločenský charakter, bola dominantne venovaná komentovaniu aktuálneho diania vo svete,“ uviedol. „Moje svedomie je čisté, nebolo v nej nič, čo by vybočovalo zo štandardného rámca,“ pokračoval. Epsteinove činy označil za neospravedlniteľné.
Na ambasáde v teplákoch
Krátko nato Danko pritvrdil, keď povedal, že si nevie predstaviť vstúpiť na Úrad vlády, pokiaľ bude Lajčák aj naďalej Ficovým poradcom a trval na tom, aby s ním premiér spoluprácu ukončil. Nestalo sa tak. Na správach, ktoré americká justícia zverejnila v novembri, šéf Smeru nevidel nič, čo by exministra kompromitovalo.
Po zverejnení nových informácií sa SNS obrátila priamo na diplomata s požiadavkou, aby vysvetlil, prečo pozval finančníka na slovenskú ambasádu do Rakúska. Objavili sa totiž fotografie z veľvyslanectva, na ktorých je Lajčák a Epstein v teplákoch.
Dankova strana požadovala, aby zverejnil, či dostal od Epsteina pôžičky alebo dary, čo však exminister odmietol. Podľa SNS bolo totiž zrejmé a preukázané, že finančník účelovo využíval podnikateľov a politikov na získavanie informácií. „Epstein nebol obyčajný filantrop, ale človek, ktorý systematicky zneužíval informácie získané rôznymi formami,“ uviedla v decembri v stanovisku SNS.
Lajčák pre TASR reagoval, že stretnutie v rezidencii vo Viedni malo pracovný charakter, rovnako ako mnoho iných stretnutí, ktoré počas funkcie ministra absolvoval. „Pomohlo mi získať cenné informácie o fungovaní americkej politiky a biznisu. Navyše Slovensko v tom roku predsedalo OBSE so sídlom vo Viedni a diskutovanou témou boli aj vtedy aktuálne úvahy o možnom vystúpení USA z tejto organizácie,“ uviedol.
Na správy si nepamätá
Dankova výzva sa naplnila až cez uplynulý víkend. Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok oznámilo, že publikuje viac ako tri milióny nových strán spisov, ktoré súvisia s prípadom Epsteina, vrátane fotografií a videí. Obsahovali aj ďalšie správy končiaceho Ficovho poradcu s odsúdeným pedofilom.
Lajčák opäť Epsteinove zločiny odsúdil a zdôraznil, že ak by v minulosti poznal celý rozsah jeho činov, žiadna komunikácia s ním by neexistovala. Tvrdí, že nemôže potvrdiť autenticitu zverejnených správ, pretože si podobnú komunikáciu po značnom časovom odstupe nevybavuje. „Slová a činy sú dve rozdielne veci. Dnešnou optikou sa však jednotlivé činy hodnotia inak a aj akákoľvek za normálnych okolností bezvýznamná konverzácia je hodnotená v inom kontexte,“ konštatoval Lajčák.
Naopak, veľmi presne vie, že mu nikdy neboli ponúknuté sexuálne služby, nikdy sa na žiadnych nezúčastnil, nebol ich svedkom a nemal o nich informáciu. „Som pripravený toto tvrdenie potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Ako profesionálny diplomat nie som taký naivný, aby som sa dopustil akýchkoľvek činov, ktoré by mohli viesť k mojej diskreditácii,“ deklaroval s tým, že ponúkne Ficovi svoju funkciu.
V sobotu popoludní Fico v rámci pravidelného videoformátu medzi rečou oznámil, že prijal Lajčákovu rezignáciu. „Už dávno som nevidel toľko pokrytectva v jeho kritike, a to zo všetkých strán. No čo už, keď už nič iné vážne nie, na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek, aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne odmietané,“ uviedol premiér. Lajčák sa podľa neho opäť prejavil ako „veľký diplomat“ a on jeho ponuku prijal, hoci všetci prichádzame o zdroj skúseností v diplomacii aj zahraničnej politike.
Šéf SNS sa v nedeľu v debate STVR vyjadril, že sa Lajčák stal „obeťou hry medzi Západom a Východom“ a jeho prípad by mal byť varovaním pre všetkých politikov. Orgány činné v trestnom konaní vyzval, aby sa prípadom zaoberali. „Ak je Slovenská republika v týchto materiáloch spomenutá 760-krát, vyšetrovanie by sa malo začať aj na našom území a orgány činné v trestnom konaní by si mali vyžiadať kompletnú korešpondenciu, ktorá sa toho týka,“ skonštatoval Danko.
Gates, Musk aj Trump
Zverejnenie dokumentov, ktoré súvisia s vyšetrovaním Epsteinových zločinov, ukázalo, že mnohí ľudia z amerického a svetového establišmentu s finančníkom udržiavali čulé kontakty aj po roku 2008. Vtedy ho na Floride odsúdili na 18 mesiacov, za to, že sa podieľal na organizovaní detskej prostitúcie, a musel sa zaregistrovať ako sexuálny delikvent. Keď Epsteina opäť zatkli v roku 2019, 10. augusta sa obesil vo svojej cele. V tom čase bol opäť obvinený z organizovania prostitúcie maloletých dievčat.
Publikované dokumenty obsahujú zoznam neoverených obvinení týkajúcich sa prezidenta USA Trumpa vrátane zmienky o žene, ktorá žalovala miliardára za znásilnenie, keď mala 13 rokov. V spisoch sa poukazuje aj na kontakty Epsteina s miliardármi Billom Gatesom, Elonom Muskom či Petrom Thielom. A dokumenty opäť potvrdili, že Andrew, brat anglického kráľa Karola III., bol v bahne sexuálneho predátora namočený až po uši. Na jednej zo zverejnených fotiek príslušník kráľovskej rodiny, ktorý pre kontakty s Epsteinom prišiel o tituly, kľačí nad neznámou ženou. Britský premiér Keir Starmer vyzval Andrewa, aby vypovedal pred americkým Kongresom.
Lajčák ako profesionálny diplomat pôsobil na rôznych vysokých funkciách. Zastupoval nielen Slovenskú republiku, ale aj Organizáciu Spojených národov, keď predsedal 72. Valnému zhromaždeniu OSN. V posledných piatich rokoch pôsobil ako osobitný veľvyslanec EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou. Ako veľvyslanec tiež pracoval aj v Rusku, Japonsku, Albánsku, Macedónsku či Juhoslávii.