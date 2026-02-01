Zomrel kontroverzný „kráľ Zemplína“. K úmrtiu Mikuláša Varehu došlo počas prevozu na ARO

Záchranári resuscitovali Mikuláša Varehu niekoľko minút, no neúspešne, píše portál televízie JOJ. Úmrtie potvrdila aj zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Fröhlich Činovská. K úmrtiu došlo počas prevozu na ARO v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.
Mikuláš Vareha bol známy ako výrazná podnikateľská postava na Zemplíne. V regióne zamestnával mnohých miestnych.
Do širšieho povedomia sa dostal aj pre svoju trestnú kauzu. z roku 2013. Senát špecializovaného trestného súdu ho vtedy odsúdil na 11 rokov. Podľa rozsudku Mikuláš Vareha mal na fiktívnych obchodoch obrať štát o desiatky miliónov eur.
Pre zdravotné problémy sa jeho súdne pojednávania konali priamo vo väznici.
