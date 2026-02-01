Pravda Správy Domáce Zomrel kontroverzný „kráľ Zemplína“. K úmrtiu Mikuláša Varehu došlo počas prevozu na ARO

Zomrel kontroverzný „kráľ Zemplína“. K úmrtiu Mikuláša Varehu došlo počas prevozu na ARO

Veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha zomrel po tom, čo ho podľa informácií televízie JOJ záchranári resuscitovali v obci Malý Kamenec.

01.02.2026 18:50
Mikuláš Vareha Foto: ,
Mikuláš Vareha
debata

Záchranári resuscitovali Mikuláša Varehu niekoľko minút, no neúspešne, píše portál televízie JOJ. Úmrtie potvrdila aj zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Fröhlich Činovská. K úmrtiu došlo počas prevozu na ARO v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.

Mikuláš Vareha bol známy ako výrazná podnikateľská postava na Zemplíne. V regióne zamestnával mnohých miestnych.

Do širšieho povedomia sa dostal aj pre svoju trestnú kauzu. z roku 2013. Senát špecializovaného trestného súdu ho vtedy odsúdil na 11 rokov. Podľa rozsudku Mikuláš Vareha mal na fiktívnych obchodoch obrať štát o desiatky miliónov eur.

Pre zdravotné problémy sa jeho súdne pojednávania konali priamo vo väznici.

Správu aktualizujeme…

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Mikuláš Vareha
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"