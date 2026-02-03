Storno lístka bez pokuty? Záleží, s kým cestujete. Čitateľ prišiel o peniaze aj jazdu vlakom

Cestovný lístok typu Európa Expres z Maďarska na Slovensko chcel Andrej vrátiť niekoľko hodín pred odchodom vlaku. Hoci očakával, že na „dva kliky“ nevyužitý lístok stornuje, realita bola iná. „Veľmi nás to mrzí. Nie je možné vrátiť lístok po začiatku jeho platnosti,“ zobrazilo sa mu na obrazovke.
„Na lístku je pritom napísané, že platí len na konkrétny vlak, v mojom prípade z Budapešti do Bratislavy, v ktorom som si zakúpil aj miestenku. Nemal som teda otvorený lístok, ktorý sa dá využiť v celý deň platnosti. Ak by bol, rozumel by som, že sa nedá vrátiť, hoci aj v tomto prípade sa mi to zdá celkom od veci, najmä, keď je k nemu kúpená miestenka," napísal nám do redakcie čitateľ Andrej.
Z lístku, ktorý nám zaslal, sa skutočne píše, že ide o vlak, ktorý odchádza u Budapešti ráno o 8:12 a smeruje cez Nové Zámky do Bratislavy a jeho cena je 23 eur. Súčasťou je aj poznámka, že nástup cesty je možný len v prvý deň platnosti lístka. „To, že je za vrátenie lístka na ZSSK 10 percent poplatok, je problém sám o sebe. Je to podľa mňa neprimerane veľa, najmä vzhľadom na to, že konkurencia to má zadarmo,“ posťažoval sa.
Odlišné typy lístkov
Po tom, ako nás čitateľ kontaktoval, sme sa obrátili priamo na Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) aj s opisom situácie, v ktorej sa čitateľ ocitol.
Národný dopravca nám ozrejmil, že na trase medzi Slovenskou republikou a Maďarskou ponúka tri typy medzinárodných cestovných lístkov. Konkrétne ide o Europa Expres, Europa Regional a Europa Standard.
„Podmienky a možnosti vrátenia cestovného lístka sa líšia podľa typu lístka, spôsobu nákupu a tarify. Všetky obchodné podmienky a podrobné informácie k cestovaniu do Maďarska sú zverejnené na webovej stránke ZSSK, kde sa s nimi čitateľ pri kúpe lístka mohol oboznámiť,“ uviedol pre Pravdu hovorca ZSSK Ján Baček
Podľa šablónového vysvetlenia, ktoré sme dostali, môžu cestujúci vlakové lístky Europa Expres vrátiť do 24. hodiny 15. dňa pred začiatkom platnosti so sankciou 10 %, od 14. dňa najneskôr do 24. hodiny pred začiatkom platnosti s pokutou 50 %. „Po začiatku platnosti lístka už návratok nie je možný,“ spresnil hovorca.
V prípade lístku Europa Regional sú pri vrátení „z dôvodov na strane cestujúceho“ pravidlá iné. Ak si zakúpil palubnú vstupenku v pokladnici, je možné ho podľa Bačeka vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so sankciou 10 percent. „Ak bol lístok zakúpený online, jeho vrátenie nie je možné,“ priblížil ďalej.
Ak ide o storno lístka Europa Standard, ktorý si cestujúci zakúpil v pokladni, nevyužitý doklad je možné vrátiť najneskôr v prvý deň platnosti so sankciou 10 percent. Ak by išlo o vstupenku zakúpenú online, vrátenie z dôvodov na strane cestujúceho je podľa Bačeka možné online do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so sankciou 10 percent z ceny lístka.
Na otázky, či je možné „nevratný“ lístok využiť na iný vlak, a či národný dopravca zvažuje zrušiť pokutu za storno, hovorca neodpovedal.
Ako to má konkurencia
Informácia, že lístok nemôže vrátiť Andreja zaskočila aj preto, že často cestuje „žltým vlakom“ na trase Žilina – Bratislava – Praha a neraz ho musel zrušiť pre zmenu plánov aj u tejto spoločnosti. „Ak som sa rozhodol po polnoci lístok vrátiť, peniaze mi vrátili. Zdá sa mi to ako vhodnejší a viac proklientsky prístup,“ skonštatoval.
Pravda teda oslovila v tejto súvislosti dvoch ďalších dopravcov – spomínaný Regiojet a České dráhy.
- Regiojet
Žltý dopravca v odpovedi uviedol, že všetky palubné lístky je možné stornovať až 15 minút pred odchodom. „Zákazníkovi bude potom vrátených 100 percent ceny lístka. Našim cestujúcim sa vždy snažíme vyjsť maximálne v ústrety,“ potvrdil PR manažér spoločnosti RegioJet Lukáš Kubát.
- České dráhy
Špecialista na komunikáciu zo spoločnosti České dráhy Petr Šťáhlavský na margo Andrejovho prípadu podotkol, že jednotliví dopravcovia môžu mať odlišné podmienky pre storno na rôzne typy lístkov, a to aj napriek tomu, že ide o nákup lístka na ten istý vlak. Ako vysvetlil, ide o obchodné rozhodnutia jednotlivých dopravcov. Odlišné podmienky tak môžu platiť pre vnútroštátne aj medzinárodné cestovné doklady.
Pi otázke, akú výšku z ceny vstupenky si účtujú České dráhy, Šťáhlavský poukázal, že suma pri jednotlivých ponukách je stanovená už vopred a odvíja sa od toho, čo si cestujúci vyberie. „Niektoré ponuky – najmä pri nočných vlakoch – môžu byť aj nevratné, nemeniteľné, naopak iné môžu mať aj bezplatné vrátenie, napríklad samostatné miestenky na České dráhy do 15 minút pre odjazdom vlaku z nástupnej stanice,“ priblížil.
Šťáhlavský spresnil, že detaily o tom, ktoré typy lístkov možno vrátiť a do akého limitu, sú uvedené pri každom produkte, ktorý si cestujúci zvolí. Ako príklad spomenul lístok na 1. apríla 2026, pričom storno podmienky majú České dráhy uvedené v texte vždy pod oknom s ponukou lístka. „Ako je zjavné, lístky na vlak dňa 1. apríla možno vrátiť najneskôr do polnoci 31.marca, a to v prípade zľavneného lístka (Včasná jízdenka) za poplatok tri eurá a v prípade lístka za štandardnú medzinárodnú tarifu bez poplatku,“ opísal.
Rovnako upozornil, že voľba tarify, vrátane podmienok platnosti lístka (konkrétny vlak, otvorený lístok a podobne) a tiež storna je výlučne na príslušnom cestujúcom. „Ten by sa mal s podmienkami pred nákupom skutočne oboznámiť a nemal by s podmienkami predaja súhlasiť len formálne bez toho, aby sa oboznámil s podmienkami platnosti dokladu,“ poznamenal.
- Deutsche Bahn
Iným príkladom je nemecký dopravca Deutsche Bahn, ktorý ponúka lístok Super Sparpreis. Po zakúpení ho nemožno vôbec vrátiť. V prípade produktov ako sú Sparpreis a Flexpresi je storno možné najneskôr deň pred cestou, teda rovnako ako v prípade Českých dráh.
- ÖBB
Ak by sme za príkladom mali zájsť do Rakúska, tak pri kúpe cestovného lístka od železničnej spoločnosti Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) z Viedne do Bratislavy na 1. apríla je možné ho vrátiť najneskôr do polnoci 31. marca.