Blanár otvoril konzulát na Bali a spomenul Irán: Násilné protesty odsudzujem, ale ...

Blanár po oficiálnom otváracom ceremoniáli, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa guvernéra Bali Luh Ayu Aryani, zdôraznil, že SR posilňuje svoje konzulárne zastúpenie vo svete a dovedna má 180 takýchto úradov, pričom sa pripravuje otvorenie ďalších 30.
„Tieto konzuláty nám majú pomôcť predovšetkým v konzulárnej činnosti pre občanov SR, keďže Bali sa stáva destináciou aj pre Slovákov. Potrebujeme tam mať zastúpenie, aby sme im poskytli všetok servis, ktorý je potrebný v prípade núdze, ale aj pre zorientovanie sa,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Dôležitou súčasťou je podľa Blanára aj ekonomická diplomacia. Na návšteve Indonézie preto ministra sprevádza slovenská podnikateľská misia, ktorá sa v Jakarte stretne so zástupcami indonézskej obchodnej komory. Zároveň v pondelok prebehlo stretnutie s Podnikateľským združením Čechov a Slovákov v Indonézii, ktoré pôsobí aj na Bali.
Novým honorárnym konzulom SR na Bali sa stal Putu Agung Prianta. Ide o miestneho podnikateľa, ktorý na ostrove pôsobí najmä v turistickom sektore. Prianta vo svojom príhovore zdôraznil, že chce, aby svojou funkciou pôsobil ako most medzi Slovenskom a Indonéziou, a upozornil, že na ostrove žije viacero Slovákov, ktorí tam investujú v realitnom sektore.
Ostrov Bali je čoraz populárnejšou turistickou destináciou a v roku 2024 naň zavítalo asi 6,4 milióna turistov. Na ostrove žijú viac ako štyri milióny ľudí a ide o jedinú časť Indonézie, kde väčšina obyvateľov vyznáva hinduizmus.
O Iráne
Blanár sa na Bali vyjadril aj k zaradeniu ozbrojených síl členských štátov EÚ na iránsky teroristický zoznam a uviedol, že takýto krok zo strany Teheránu očakával. Teherán zaradením síl EÚ na zoznam teroristických skupín reagoval na štvrtkové zasadnutie ministrov zahraničných vecí Únie, ktorí sa dohodli na označení iránskych Revolučných gárd (IRGC) za teroristickú organizáciu pre ich úlohu pri potláčaní nedávnych celoštátnych protestov v krajine.
Blanár zdôraznil, že upozorňoval na zváženie všetkých dôsledkov zaradenia IRGC na zoznam teroristických skupín, keďže iránske gardy sú previazané vo všetkých vrstvách spoločnosti a vplývajú na chod štátu a jeho ekonomiku.
„Samozrejme, že odsudzujeme násilné potlačenie protestov, ktoré sa udialo v Iráne, ale upozornil som na túto citlivú tému. Napriek tomu som súhlasil, pretože je potrebné, aby sme mali primeranú odozvu,“ uviedol Blanár. „Očakával som, že iránska strana takúto odvetu urobí, ale pevne verím, že situácia sa nebude v Iráne eskalovať a že Spojené štáty americké nepoužijú silu,“ zdôraznil.Čítajte viac Pentagón je pripravený udrieť na Irán, Teherán už hovorí o vojnovom stave