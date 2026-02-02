Šutaj Eštok opäť neuspel. Súd zamietol jeho návrh v spore s čurillovcami

Vyplýva to z rozhodnutia súdu, ktoré pre aktuality.sk potvrdil advokát policajtov Peter Kubina. V danom prípade už Mestský súd v Bratislave rozhodol, že Šutaj Eštok má bývalým príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry zaplatiť spolu 90-tisíc eur. Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici zatiaľ nie je právoplatné. Minister môže proti nemu podať sťažnosť do 15 dní.
Spor sa týka vyjadrení, v ktorých Šutaj Eštok prirovnal policajtov okolo Jána Čurillu k odsúdenému vrahovi a mafiánskemu bossovi Mikulášovi Černákovi. Policajti následne prostredníctvom svojho právneho zástupcu podali žalobu na ochranu osobnosti.
Podľa doterajších informácií sa Šutaj Eštok počas konania k sporu ani k predloženým dôkazom nevyjadroval, nezúčastnil sa na vyhlásení rozsudku a zmeškal aj lehotu na podanie odvolania. Neskôr uviedol, že o prebiehajúcom súdnom konaní nevedel.Čítajte viac Šutaj Eštok v spore s čurillovcami žiadal od ústavného súdu „osobitný zreteľ“. Nepochodil