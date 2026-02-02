Pravda Správy Domáce Šutaj Eštok opäť neuspel. Súd zamietol jeho návrh v spore s čurillovcami

Šutaj Eštok opäť neuspel. Súd zamietol jeho návrh v spore s čurillovcami

Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra a predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie v spore s policajtmi okolo Jána Čurillu.

02.02.2026 09:53
Eštok Foto: ,
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok
debata (2)

Vyplýva to z rozhodnutia súdu, ktoré pre aktuality.sk potvrdil advokát policajtov Peter Kubina. V danom prípade už Mestský súd v Bratislave rozhodol, že Šutaj Eštok má bývalým príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry zaplatiť spolu 90-tisíc eur. Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici zatiaľ nie je právoplatné. Minister môže proti nemu podať sťažnosť do 15 dní.

Šutaj Eštok o odškodnení pre čurillovcov: Absurdné, bezprecedentné
Video
Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas Matúš Šutaj Eštok čelí exekúcii po občianskej žalobe šiestich vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu (Video z 13.11.2025) / Zdroj: ta3

Spor sa týka vyjadrení, v ktorých Šutaj Eštok prirovnal policajtov okolo Jána Čurillu k odsúdenému vrahovi a mafiánskemu bossovi Mikulášovi Černákovi. Policajti následne prostredníctvom svojho právneho zástupcu podali žalobu na ochranu osobnosti.

Podľa doterajších informácií sa Šutaj Eštok počas konania k sporu ani k predloženým dôkazom nevyjadroval, nezúčastnil sa na vyhlásení rozsudku a zmeškal aj lehotu na podanie odvolania. Neskôr uviedol, že o prebiehajúcom súdnom konaní nevedel.

Eštok Čítajte viac Šutaj Eštok v spore s čurillovcami žiadal od ústavného súdu „osobitný zreteľ“. Nepochodil

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #súd #Matúš Šutaj Eštok #čurillovci
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"