Hlasovanie v ankete Európsky strom roka odštartovalo, Slovensko bude zastupovať "výnimočná" jabloň

Verejnosť môže hlasovať do 22. februára 2026 a podporiť tak slovenský strom. Informovala o tom Nadácia Ekopolis. Spresnila, že hlasovanie prebieha od dnešného dňa online na stránke www.treeoftheyear.org. Od 16. februára bude hlasovanie tajné.
Konečné výsledky tak budú prekvapením, pričom víťaza vyhlásia 24. marca v Bruseli na pôjde Európskeho parlamentu. O víťazovi tak opäť rozhodne verejnosť. Každá osoba môže hlasovať iba raz a svoj hlas musí potvrdiť cez e-mailovú adresu. V rámci hlasovania je pritom možné udeliť dva hlasy obľúbeným stromom.
V ankete Európsky strom roka sa o priazeň spomedzi 12 finalistov uchádza aj slovenská jabloň, ktorá je síce nenápadná, ale výnimočná. Stojí na konci poľa, ktoré celé generácie obyvateľov starostlivo obrábali. Pôvod tejto jablone je zahalený rúškom tajomstvom.
„Možno vyrástla z jadierka, možno ho tam priniesol vták, ako neúmyselný dar z diaľky,“ uviedla nadácia. Priblížila, že jabloň už viac ako 150 rokov vzdoruje vo výške 860 metrov nad morom neľahkým podmienkam, vetrom, dažďom, snehovým víchriciam či páľavám. Príbeh jablone je tak podľa nadácia síce tichý, ale veľmi silný ako samotný strom.
Slovensko aj v minulosti dokázalo, že vie uspieť v európskej súťaži. Hruška z Bošáce sa v roku 2016 umiestnila na treťom mieste, čo je dodnes najlepší výsledok slovenského stromu v histórii súťaže Európsky strom roka. Slovensko tak má aj tento rok šancu nadviazať na tento úspech.
Nadácia Ekopolis aj v roku 2026 pokračuje s organizáciou v poradí už 24. ročníka ankety Strom roka. Jej cieľom je dať do pozornosti staré, vzácne či ohrozené stromy na Slovensku a vyvolať v ľuďoch záujem o životné prostredie. Tohtoročná ankety štartuje 24. marca, odkedy budú môcť jednotlivci, mestá, školy či organizácie nominovať stromy, ktoré sú ich srdu blízke.
Nominácie potrvajú mesiac, a teda do 24. apríla. Nasledovať bude hodnotenie a výber odbornou porotou, ktoré prebehnú v polovici mája. Spomedzi všetkých uchádzačov sa vyberie 12 finalistov, z ktorých absolútneho víťaza vyberie opäť verejnosť. Hlasovanie bude spustené 1. júla a potrvá do konca septembra. Nadácia doplnila, že patronát nad anketou prevzal spevák Peter Lipa. „Prvé 3 víťazné stromy získajú dar – odborné ošetrenie v hodnote 400 eur.
V rámci ankety odmeňujeme aj vyžrebovaných nominujúcich a hlasujúcich knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum. Odmenené budú aj školy v samostatnej sprievodnej súťaži – získať môžu výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v celkovej hodnote 650 eur a iné vecné ceny,“ uzavrela Nadácia Ekopolis.Čítajte viac Hlasovalo 18-tisíc ľudí: Najkrajší strom Slovenska má za sebou 150 rokov vetra, snehu aj ľudských príbehov