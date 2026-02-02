Personálne zemetrasenie v štátnych lesoch: Takáč dosadil do čela podniku už štvrtého riaditeľa za štyri mesiace

Zmeny v personálnom obsadení vychádzajú z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 29. januára. Výberová komisia na základe odborného posúdenia odporučila ministrovi kandidáta s manažérskymi skúsenosťami a znalosťou prostredia štátneho podniku.
„Novému generálnemu riaditeľovi Borisovi Gregorovi prajem veľa úspechov v novej funkcii. Verím, že tieto kroky prispejú k stabilite riadenia štátneho podniku, nadviazaniu na rozpracované aktivity a k jeho ďalšiemu odbornému a ekonomickému rozvoju,“ uviedol Takáč.
Novovymenovaný generálny riaditeľ vníma svoje menovanie ako záväzok voči podniku aj jeho zamestnancom. „Prijímam túto výzvu s rešpektom a zodpovednosťou. V štátnom podniku Lesy SR vidím veľký potenciál. Verím, že spolu s kolegami dokážeme dotiahnuť otvorené projekty, posilniť stabilitu podniku a posunúť jeho fungovanie smerom k modernej a efektívne riadenej organizácii," uviedol Gregor.
MPRV vníma realizované zmeny ako krok k zabezpečeniu kontinuity riadenia, posilneniu stability a vytvoreniu predpokladov na dlhodobé a zodpovedné fungovanie štátneho podniku Lesy SR.
Nový šéf podniku Ing. Boris Gregor nie je v štruktúrach neznámym menom; pred nástupom do čela Lesov SR pôsobil ako riaditeľ ich ekonomického úseku. Pred príchodom do štátneho podniku zastával post podpredsedu Protimonopolného úradu (PMÚ). Denník N v tejto súvislosti upozornil, že počas pôsobenia na úrade sa Gregor dostal do sporu s jeho aktuálnym predsedom Jurajom Beňom. Jeho éra na PMÚ spadala pod vedenie Tibora Menyharta, ktorý zhodou okolností riadil Lesy SR až do konca októbra 2025.
Boris Gregor bude v poradí už štvrtým šéfom Lesov SR za posledné štyri mesiace, čo ilustruje mimoriadne nestabilnú personálnu situáciu v podniku. Pred ním inštitúciu viedol Menyhart, ktorého odchod sprevádzala kritika opozície aj drevárov kvôli predaju dreva priekupníkom a problémom v správe podniku. Po ňom nasledoval Vojtech Ferencz, ktorý však vo funkcii zotrval iba tri týždne a rezort jeho náhly koniec bližšie nezdôvodnil. Posledným predchodcom bol Juraj Marko, dočasne poverený vedením od novembra 2025 do januára 2026.