Nadrogovaný muž zbesilo unikal polícii, po náraze utekal po svojich. Mal tri zákazy šoférovania

Priblížila, že policajti si počas nočnej služby v priestoroch čerpacej stanice na Vrakunskej ceste všimli osobné motorové vozidlo, ktorého vodič po spozorovaní policajtov takmer narazil do betónového ostrovčeka.
Následne vysokou rýchlosťou prešiel cez čerpaciu stanicu. Hovorkyňa dodala, že vodič nerešpektoval výzvy na zastavenie a unikal viacerými ulicami mesta, pričom svojou jazdou ohrozoval bezpečnosť cestnej premávky.
„Na Tokajíckej ulici nezvládol riadenie a s vozidlom skončil mimo vozovky v predzáhradke pred obytným domom. Následne však vodič z auta vystúpil a začal ďalej unikať pred policajtmi. Tí ho ešte na tej istej ulici dobehli a za použitia donucovacích prostriedkov zadržali. Išlo o 30-ročného Igora CH. z Bratislavy, u ktorého bolo zistené, že má uložené tri právoplatné zákazy činnosti viesť motorové vozidlá, a to až do roku 2029,“ objasnila Bartošová.
Spresnila, že vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorá nepreukázala alkohol v jeho dychu. „Pozitivitu na metamfetamín, amfetamín a extázu potvrdil skríningový test na drogy a aj lekárske vyšetrenie," poznamenala s tým, že vodiča obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie, kde mu vzniesli obvinenie za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výške na dva roky.