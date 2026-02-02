Slovák vyhral vďaka jednej stávke v lotérii jackpot. Závratná suma poputuje na východ

Hráč uzavrel stávku v stredu 28. januára, pričom sa spoľahol na náhodný výber čísel pre jedno žrebovanie. Rozhodujúca kombinácia, ktorá v sobotu vzišla z osudia, pozostávala z čísiel 12, 14, 15, 25, 29, 32, 33 a čísla 3 z druhého osudia. Súčasťou tiketu bola aj doplnková hra Euromilióny Joker, v tej však účastník lotérie nárok na výhru nezískal.Čítajte aj V USA padol druhý najvyšší jackpot v dejinách. Ak si šťastlivec vyberie výhru naraz, dostane len štvrtinu
Z hľadiska historických štatistík národnej lotériovej spoločnosti ide o významný zápis. „Výhra 3 233 101 eur je 5. najvyššou výhrou v číselnej lotérii Euromilióny a 20. najvyššou v histórii Tiposu,“ potvrdila spoločnosť v tlačovej správe.
K nárastu záujmu o hru v uplynulých dňoch prispela skutočnosť, že v predchádzajúcom utorkovom žrebovaní jackpot nepadol. Podľa vyjadrenia spoločnosti práve táto situácia „zrejme povzbudila hráča z Košického kraja, aby skúsil šťastie.“ Aktuálny úspech uzatvára bilanciu mesiaca január a podľa prevádzkovateľa potvrdzuje, že „aj jedno rozhodnutie a malá stávka môžu priniesť mimoriadny výsledok.“