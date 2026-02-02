Milióny z eurofondov na golfové ihrisko či lyžovanie. Podľa PS Tarabova výzva smeruje k oligarchom

Ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) vyzvali, aby peniaze neposlal. Poslanci Národnej rady SR za PS Michal Šimečka a Tamara Stohlová o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii. Ako prvý príklad Stohlová spomenula golfový rezort pri Skalici na Záhorí, za ktorým stojí Ivan Kmotrík.
“Z Tarabovej výzvy má dostať vyše 1,5 milióna eur. Na ihrisku s ročným vstupným členským 1500 eur má vzniknúť vodozádržné jazero s objemom približne 7,5 olympijského bazéna,“ upozornila. Len necelých 500 metrov od plánovaného jazera sa pritom nachádzajú Skalické rybníky, ktoré už dnes výrazne ovplyvňujú lokálnu mikroklímu.
Ďalším prípadom je lyžiarske stredisko Park Snow Donovaly, kde uspel projekt podnikateľa a politika Borisa Kollára. “Z Tarabovej výzvy má dostať 600-tisíc eur. Podľa podkladov má toto opatrenie chrániť pred výkyvmi počasia približne 124 ľudí. Zjavne to ministrovi Tarabovi stačilo,“ poznamenala líderka zmeny pre životné prostredie.
Najvypuklejším prípadom je však podľa progresívcov projekt v Bachledke pri Ždiari, ktorý je najdrahší. “Minister Taraba chce dať 5,4 milióna eur na dve vodné nádrže, ktoré majú priniesť úžitok len 97 ľuďom a môžu sa použiť aj na zasnežovanie,“ upozornila Stohlová.
Stohlová zároveň upozornila, že projekty síce boli na ministerstve schválené, no ešte nie sú finálne podpísané. “Vyzývam preto ministra Tarabu, aby výsledky tejto výzvy prehodnotil. Inak bude jasné, že verejné peniaze nesmerujú tam, kde ich ľudia skutočne potrebujú, ale k majiteľom luxusných súkromných rezortov,“ uzavrela.
Šimečka podotkol, že envirorezort takto podporí bohatých ľudí na úkor občanov. Mestá a obce by podľa neho mohli peniaze z dotačnej výzvy využiť na ochranu občanov pred vplyvmi klimatickej krízy.
Výzva na podporu vodozádržných opatrení by mala pomáhať regiónom najviac ohrozeným suchom, horúčavami a prívalovými dažďami. "Mestá a obce, ktoré riešia reálne problémy ľudí a bojujú s nedostatkom peňazí, veľmi neuspeli. Uspeli veľkopodnikatelia ako Ivan Kmotrík, Boris Kollár aj osoby s väzbami na staré kauzy," dodal Šimečka.