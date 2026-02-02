Pravda Správy Domáce V Epsteinových spisoch sa spomína meno ďalšieho slovenského diplomata

V nedávno zverejnených dokumentoch súvisiacich s kauzou amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavilo meno ďalšieho slovenského diplomata. Podľa e-mailovej komunikácie z januára 2019 mal vtedajší minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ponúknuť Epsteinovi logistickú pomoc pri plánovanom stretnutí vo Viedni.

02.02.2026 17:15
Danko a Šimečka o kauze Epstein a Lajčákovi
Video
Šéf SNS Andrej Danko a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka o aktuálnych politických témach. / Zdroj: ta3

Na prítomnosť slovenského diplomata v spisoch upozornil spravodajský portál tvnoviny.sk. Zo zverejnených e-mailov vyplýva, že Miroslav Lajčák si s Epsteinom dohadoval osobné stretnutie na pôde slovenského veľvyslanectva vo Viedni. Epstein mal do rakúskej metropoly pricestovať vlakom, pričom slovenská strana mu podľa komunikácie ponúkla zabezpečenie odvozu z nádražia.

Podľa dokumentov Lajčák v tejto súvislosti navrhol, že po Epsteina pošle vtedajšieho šéfa svojej kancelárie Andreja Drobu. V e-mailoch Epstein uvádza, že bude cestovať s tromi asistentmi a bude preto potrebné väčšie vozidlo. Následne v komunikácii vtipkuje, že Lajčák sa nemá obávať, pretože „všetci vyzerajú, že majú aspoň 20 (rokov)“.

Reakcia Lajčáka na ďalšie Epsteinove spisy
Video
Lajčák končí ako poradca, premiér Fico prijal jeho rezignáciu. / Zdroj: ta3

Zverejnená komunikácia sa dotýka aj vtedajších prezidentských volieb na Slovensku. Epstein a Lajčák sa zhovárajú o kampani, ktorá napokon vyústila do víťazstva Zuzany Čaputovej. Lajčákovo meno sa v súvislosti s kandidatúrou spomínalo, avšak vládna koalícia nakoniec nominovala Maroša Šefčoviča.

Lajčák v komunikácii označuje Šefčoviča za svojho „priateľa a náhradníka“ a uvádza, že sa pravdepodobne dostane do druhého kola s „pani z neziskového sektora“. Zároveň poznamenáva, že „šialený proruský chlapík“ by mal skončiť na treťom mieste. Vo voľbách napokon tretí skončil Štefan Harabin.

E-mailová výmena pokračovala aj po oznámení výsledkov volieb. Lajčák v nej uviedol, že je s výsledkom spokojný, pretože „pani (ktorá vyhrala) vyzerá normálne“. Zároveň vyjadril obavy, že jeho kamarát, zrejme Maroš Šefčovič, nebude v Bruseli vítaný pre svoju konzervatívnu kampaň.

zväčšiť Veľvyslanec v Spojených štátoch amerických... Foto: TASR, Kancelária prezidenta SR
Andrej Droba, veľvyslanec, Peter Pellegrini Veľvyslanec v Spojených štátoch amerických Andrej Droba a prezident SR Peter Pellegrini počas odovzdávania poverovacích listín v Prezidentskom paláci v Bratislave 9. októbra 2025.

K plánovanému stretnutiu vo Viedni napokon nedošlo. Epstein podľa komunikácie uviazol v Paríži, kde jeho cestu skomplikovali protesty hnutia žltých viest. Obe strany sa tak podľa dokumentov stretli až o niekoľko dní neskôr v New Yorku.

Zverejnené e-maily pochádzajú z obdobia, keď Andrej Droba pôsobil ako riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí. Túto funkciu zastával v rokoch 2012 až 2014 a opätovne medzi rokmi 2018 a 2020, teda aj v čase, z ktorého pochádza predmetná komunikácia.

Droba je v súčasnosti veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických. V minulosti pôsobil ako vedúci zastupiteľských úradov Slovenska v Kanade a Poľsku, pracoval v Stálej misii SR pri OSN v New Yorku a zastával aj post zástupcu veľvyslanca na veľvyslanectve vo Washingtone.

V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.

Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. To vyvolalo špekulácie o vražde vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi.

