V Epsteinových spisoch sa spomína meno ďalšieho slovenského diplomata

Na prítomnosť slovenského diplomata v spisoch upozornil spravodajský portál tvnoviny.sk. Zo zverejnených e-mailov vyplýva, že Miroslav Lajčák si s Epsteinom dohadoval osobné stretnutie na pôde slovenského veľvyslanectva vo Viedni. Epstein mal do rakúskej metropoly pricestovať vlakom, pričom slovenská strana mu podľa komunikácie ponúkla zabezpečenie odvozu z nádražia.
Podľa dokumentov Lajčák v tejto súvislosti navrhol, že po Epsteina pošle vtedajšieho šéfa svojej kancelárie Andreja Drobu. V e-mailoch Epstein uvádza, že bude cestovať s tromi asistentmi a bude preto potrebné väčšie vozidlo. Následne v komunikácii vtipkuje, že Lajčák sa nemá obávať, pretože „všetci vyzerajú, že majú aspoň 20 (rokov)“.
Zverejnená komunikácia sa dotýka aj vtedajších prezidentských volieb na Slovensku. Epstein a Lajčák sa zhovárajú o kampani, ktorá napokon vyústila do víťazstva Zuzany Čaputovej. Lajčákovo meno sa v súvislosti s kandidatúrou spomínalo, avšak vládna koalícia nakoniec nominovala Maroša Šefčoviča.
Lajčák v komunikácii označuje Šefčoviča za svojho „priateľa a náhradníka“ a uvádza, že sa pravdepodobne dostane do druhého kola s „pani z neziskového sektora“. Zároveň poznamenáva, že „šialený proruský chlapík“ by mal skončiť na treťom mieste. Vo voľbách napokon tretí skončil Štefan Harabin.
E-mailová výmena pokračovala aj po oznámení výsledkov volieb. Lajčák v nej uviedol, že je s výsledkom spokojný, pretože „pani (ktorá vyhrala) vyzerá normálne“. Zároveň vyjadril obavy, že jeho kamarát, zrejme Maroš Šefčovič, nebude v Bruseli vítaný pre svoju konzervatívnu kampaň.
K plánovanému stretnutiu vo Viedni napokon nedošlo. Epstein podľa komunikácie uviazol v Paríži, kde jeho cestu skomplikovali protesty hnutia žltých viest. Obe strany sa tak podľa dokumentov stretli až o niekoľko dní neskôr v New Yorku.
Zverejnené e-maily pochádzajú z obdobia, keď Andrej Droba pôsobil ako riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí. Túto funkciu zastával v rokoch 2012 až 2014 a opätovne medzi rokmi 2018 a 2020, teda aj v čase, z ktorého pochádza predmetná komunikácia.
Droba je v súčasnosti veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických. V minulosti pôsobil ako vedúci zastupiteľských úradov Slovenska v Kanade a Poľsku, pracoval v Stálej misii SR pri OSN v New Yorku a zastával aj post zástupcu veľvyslanca na veľvyslanectve vo Washingtone.
V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.
Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. To vyvolalo špekulácie o vražde vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi.