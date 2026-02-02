Miroslav Lajčák reaguje na zverejnené spisy. Opísal, o čom sa s Epsteinom rozprával

Lajčák priznal, že si konkrétnu komunikáciu už detailne nepamätá. „Ja si tie esemesky nevybavujem, prešlo odvtedy osem rokov. Nechcem sa vyhovárať ani utekať od zodpovednosti. Nepotvrdzujem, ale ani nemôžem vyvrátiť,“ uviedol v rozhovore.
Podľa jeho slov sa rozhovory týkali najmä politických tém a medzinárodného diania. Zároveň sa dištancoval od všetkého, čo vyšlo najavo neskôr v súvislosti s Epsteinovým prípadom. „To, čo vyplávalo na povrch potom a o čom som nevedel, od toho sa jasne dištancujem. Môj vzťah s ním bol o slovách, nie o skutkoch. Neboli tam žiadne sexuálne veci ani peniaze,“ vyhlásil.
„Rozprávali sme sa o politike, o Trumpovi. Keď s ním komunikovali veľké mená, prečo by som to ja ako chlapec zo Slovenska nemal akceptovať?“ uviedol.
Ako ďalej povedal, Epsteina mu v roku 2019 predstavil vysokopostavený diplomat. „Stretávali sa uňho vplyvní ľudia, podávali si tam kľučky významní politici a diplomati,“ vysvetlil. To, že Epstein bol odsúdený za sexuálne zločiny si Lajčák zistil až neskôr.
Bývalý šéf slovenskej diplomacie tiež uviedol, že okolo Epsteina sa pohybovali významní ľudia. „Aj vďaka tomu som sa zoznámil s ľuďmi, s ktorými som dodnes v kontakte,“ povedal pre slovenský rozhlas.
Pri čítaní dnes zverejnených správ sa podľa vlastných slov cíti trápne a kriticky hodnotí svoje vtedajšie rozhodnutia. „Keď tie správy dnes čítam, cítim sa ako hlupák. Bola to súkromná konverzácia – povedzme si úprimne, kto by bol rád, keby celý národ čítal jeho správy. Minimálne som urobil zlý úsudok,“ priznal.
