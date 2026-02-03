Pravda Správy Domáce SHMÚ varuje pred poľadovicou vo viacerých okresoch aj silným vetrom

SHMÚ varuje pred poľadovicou vo viacerých okresoch aj silným vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na poľadovicu vo viacerých okresoch SR. Vydal preto výstrahy prvého stupňa. Na západe varuje pred silnejším vetrom. Informoval o tom na svojom webe.

03.02.2026 08:06
Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí v utorok ráno v celom Banskobystrickom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja. Tiež v okresoch Levice, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia.

So silnejším vetrom treba počítať v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Myjava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. SHMÚ v týchto oblastiach očakáva ojedinelý výskyt vetra s nárazmi v rýchlosti 65 až 70 kilometrov za hodinu a s priemernou rýchlosťou približne 45 kilometrov za hodinu.

