Letenky od necelých 20 eur. Wizz Air otvorí novú linku z Bratislavy do krajiny Balkánu

Nové pravidelné spojenie z Bratislavy bude od 21. mája 2026 smerovať do hlavného mesta Čiernej Hory – Podgorice.
Linku medzi Bratislavou a balkánskou Podgoricou bude Wizz Air prevádzkovať s frekvenciou trikrát týždenne, a to každý utorok, štvrtok a sobotu. Letenky si cestujúci môžu zakúpiť prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie dopravcu, pričom ceny jednosmerných letov začínajú od 19,99 eura.
„Wizz Air neustále posilňuje svoje pôsobenie na Slovensku a rozširuje tu svoju sieť leteckých spojení. Z Bratislavy pridávame novú destináciu Podgorica, čím sa cestujúcim rozšíria možnosti letov na Balkán. Podporujeme tak cestovný ruch v oboch krajinách a širšou ponukou letov za nízke ceny zlepšujeme prepojenie Slovenska s Európou,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air Vera Jardan.
Za posledný rok je letisko prvýkrát vo svojej histórii v zisku. Výrazne rozšírilo ponuku letových destinácií, čo k tomu zásadne pomohlo. Noví prepravcovia priniesli aj pravidelné lety namiesto charterových a veľkokapacitné lietadlá.
Tri týždenné rotácie na trase Bratislava – Podgorica budú súčasťou letného letového poriadku 2026. Počas neho bude Wizz Air zo svojej základne na Letisku M. R. Štefánika zabezpečovať celkovo 31 pravidelných leteckých spojení, pričom až 16 z nich pribudne ako úplné novinky v roku 2026.
Dopravca už v januári spustil lety do gruzínskeho Kutaisi, arménskeho Jerevanu, Larnaky na Cypre a Kišiňova v Moldavsku. V priebehu marca 2026 plánuje otvoriť spolu desať nových liniek, v máji pridá spojenie do Podgorice a v júni rozšíri ponuku o lety na grécky ostrov Mykonos.
Cestujúcich zároveň upozorňuje na povinnosť mať pri ceste do Čiernej Hory platný cestovný pas alebo občiansky preukaz s fotografiou, ktorého platnosť musí presahovať minimálne tri mesiace po plánovanom odchode z krajiny.Čítajte viac Z úspechu problém? Bratislavské letisko zažíva nápor, nárast letov nám ukázal, čo je to špička, hovorí riaditeľ